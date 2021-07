V Bratislave sa opäť predstaví svetoznámy huslista V. Gluzman

Bratislava 9. júla (TASR) - V Bratislave sa opäť predstaví svetoznámy izraelský huslista Vadim Gluzman v rámci projektu Majstrovské kurzy svetových husľových virtuózov. Čaká ho tiež sólový recitál, ktorý sa uskutoční v pondelok 12. júla o 19.00 h vo Veľkom evanjelickom kostole na Panenskej ulici.



"Počas svojho pobytu absolvuje majstrovské lekcie so šiestimi huslistami, ktorých sme vybrali z množstva prihlásených uchádzačov a ktorí tak získajú jedinečnú príležitosť konzultovať otázky interpretácie a techniku hry na husliach s významným svetovým umelcom," hovorí Pavel Bogacz z občianskeho združenia Sinfonietta Bratislava. Pripomína, že Gluzman viedol majstrovské kurzy v Bratislave aj v roku 2018, pre veľký záujem študentov a hudobných škôl sa jeho pozvanie organizátori rozhodli v roku 2021 zopakovať. Na tohtoročných kurzoch sa predstavia študenti konzervatórií a vysokých hudobných škôl z Bratislavy, Košíc, Brna a Prahy. Otvorené sú aj pre širokú verejnosť.



Majstrovské kurzy sa uskutočnia v nedeľu 11. júla od 14.00 do 19.00 h v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Vstup na podujatie je bezplatný a kurzy sú otvorené nielen pre odbornú, ale i pre širokú laickú verejnosť.



Okrem majstrovských kurzov a seminárov so študentmi odohrá Vadim Gluzman v Bratislave aj sólový recitál v sprievode ruského klaviristu Evgenyho Sinaiskeho. Na spoločnom koncerte zaznejú diela Ludwiga van Beethovena, Giyu Kancheliho a Mauricea Ravela.



Vadim Gluzman sa narodil v Sovietskom zväze, na území dnešnej Ukrajiny. Študoval v Lotyšsku, Rusku, neskôr v Izraeli a na Juilliard School v New Yorku. Medzi jeho významných mentorov a podporovateľov patril napríklad aj legendárny americký huslista Isaac Stern. Ako sólista pravidelne spolupracuje s orchestrami ako Berlínska filharmónia, Boston Symphony, Chicago Symphony, Cleveland Orchestra, San Francisco Symphony, Orchestre de Paris, Gewandhaus Orchestra Leipzig, Mníchovská filharmónia či London Philharmonic Orchestra. Spolu s manželkou, klaviristkou Angelou Yoffe, založil North Shore Chamber Music Festival v Chicagu. Premiérovo uviedol a nahral diela Giyu Kancheliho, Peterisa Vasksa, Lery Auerbach či Sofie Gubajduliny. Hrá na legendárnych husliach z dielne Antonia Stradivariho z roku 1690, ktoré mu zapožičala Stradivari Society v Chicagu.