Bratislavu rozozvučí slovenské komorné zoskupenie Point Of Contact

Bratislava 3. novembra (TASR) - Point Of Contact je názov slovenského komorného zoskupenia, ktoré tvorí prvá koncertná majsterka Slovenského národného divadla (SND), prvý sólový tympanista Slovenskej filharmónie (SF) a slovenský džezový saxofonista a skladateľ. Perly klasickej a džezovej hudby i svoje vlastné autorské diela odpremiéruje 10. novembra v Malom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu. TASR o tom informoval Robert Pospiš z vydavateľstva Real Music House.



Potvrdil, že nový projekt Point Of Contact tvoria huslistka Lucia Harvanová (SND), bulharský hráč na marimbu a melodické bicie nástroje Kiril Stoyanov (SF) a renomovaný bratislavský saxofonista a skladateľ Nikolaj Nikitin, známy tiež z desiatok domácich a zahraničných spoluprác. Ako hosť sa k triu pridá džezový kontrabasista Juraj Griglák.



Umelecký projekt vznikol z dlhodobej spolupráce Harvanovej a Stoyanova, ktorá vyústila do autorskej tvorby komorného dua. K dvojici zo sveta klasickej hudby sa nedávno pripojil aj Nikitin, ktorý doplní netradičnú kombináciu nástrojov, akými sú husle, marimba, xylofón či vibrafón. "Keďže na Slovensku poznáme veľa tradičných komorných zoskupení, našim cieľom bolo vytvoriť také zoskupenie, ktoré na Slovensku ani v Európe neexistuje," približuje vznik telesa jeho iniciátorka Harvanová. Výnimočnosťou projektu je, že Stoyanov a Nikitin sa na ňom nepodieľajú len ako interpreti, ale aj ako skladatelia a ich skladby zaznejú v danom nástrojovom obsadení v slovenskej premiére.



"Väčšina poslucháčov pozná Kirila Stoyanova len ako interpreta, ale málokto vie, že jeho vlastné sólové skladby pre marimbu vydalo nórske vydavateľstvo Norsk Musikvorlag," približuje úspechy svojho kolegu Nikitin. Aj napriek tomu, že Stoyanov žije na Slovensku osem rokov, ako virtuóz na melodických bicích nástrojoch vo svojich skladbách často zanecháva odkaz na rodné Bulharsko, prostredníctvom typických nepravidelných balkánskych rytmov a folklórnych nápevov. Tie bude možné počuť aj na koncerte v jeho novej skladbe pre husle, bicie nástroje a saxofón, pod názvom Korenie.



Okrem autorskej hudby na koncerte zaznejú aj diela skladateľských velikánov ako Béla Bartók, Petar Hristoskov, Ladislav Burlas, Wolfgang Reifeneder či John Coltrane. "Cieľom projektu je priniesť poslucháčom niečo nové, unikátne, ukázať, že hudba je umenie bez hraníc, že prelínaním hudobných štýlov a vytváraním hudobných dialógov vzniká symbióza. Tak, ako to obdivujeme napríklad v dielach Maurice Ravela, Bartóka alebo Šostakoviča," uzavrela Harvanová.