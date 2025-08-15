< sekcia Kultúra
V Bratislave sa začína festival Lovestream
V piatok 15. augusta vystúpia na pódiu americkí OneRepublic ako prvý headliner víkendu. Sobotný večer 16. augusta ovládne aktuálne jedna z najväčších svetových hudobných hviezd Post Malone.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Bratislavské Vajnory a staré letisko bude tento víkend patriť hudbe v podaní svetových interpretov a skupín, ktorým dominuje skupina OneRepublic, domácu scénu zastupuje vo štvrtom ročníku festivalu známa a populárna speváčka Tina či DJ a producent Luisdemark.
V piatok 15. augusta vystúpia na pódiu americkí OneRepublic ako prvý headliner víkendu. Sobotný večer 16. augusta ovládne aktuálne jedna z najväčších svetových hudobných hviezd Post Malone. Nedeľný line-up 17. augusta zakončí na hlavnom pódiu taliansko-americký producent elektronickej hudby Anyma.
Formácia OneRepublic z amerického Colorada je na scéne od roku 2002, tvoria ju spevák a skladateľ Ryan Tedder, gitaristi Zach Filkins a Drew Brown, klávesák Brian Willett, basgitarista a violončelista Brent Kutzle a bubeník Eddie Fisher.
Skupina vydala v novembri 2007 debutový album Dreaming Out Loud vrátane hitu Apologize, ktorý jej vyniesol nomináciu na cenu Grammy. Dnes má na svojom konte šesť vydaných albumov, najnovší Artificial Paradise vyšiel v v júli 2024.
Fanúšikovia tejto kapely si iste pamätajú jej vystúpenie 7. mája 2022 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Po troch rokoch a troch mesiacoch sa do Bratislavy vracia.
