V Bratislave sa začína One Day Jazz Festival 2022

Bratislava 22. júna (TASR) - Na nádvorí Bratislavského hradu sa v stredu začína 14. ročník medzinárodného hudobného podujatia One Day Jazz Festival. Prostredníctvom streamu sa dostane aj do obývačiek ľudí vybraných krajín v Európe a Amerike. "Diváci sa môžu tešiť na osem koncertov v siedmich slovenských mestách," uviedla pre TASR za organizátorov Saša Pastorková.



Festival otvorí zoskupenie Waking Vision s novým repertoárom a v novej zostave s držiteľom ceny Grammy, pôvodom ukrajinským klaviristom Ruslanom Sirotom. "Počas spoločného vystúpenia s Komorným orchestrom Slovenskej filharmónie zaznie v premiére aj Ruslanova nová autorská skladba Noir, ktorá je venovaná Ukrajine," priblížila Pastorková. Koncert bude pokračovať vystúpením Matúš Jakabčic CZ-SK Big Band, ku ktorému sa ako sólisti pripoja Peter Lipa a Dan Bárta. Speváci budú tiež v úlohe krstných otcov nového albumu.



Po krste bude pódium patriť medzinárodnému zoskupeniu Voice of Colours, ktorého členmi sú najlepší inštrumentalisti a sólisti pochádzajúci z krajín V4 a Talianska. "Vyšehradská štvorka je v tomto projekte kľúčová, ide o zoskupenie, ktoré vzniklo z iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci nášho predsedníctva vo V4," vysvetľuje Pastorková.



Večer na nádvorí Bratislavského hradu vyvrcholí vystúpením deväťčlenného zoskupenia SFJAZZ Collective z amerického San Francisca. "Je známe tým, že sa usiluje zachytiť esenciu toho, čo sa aktuálne v džeze deje, cez originálne aranžmány jednotlivých členov," dodáva Pastorková ku koncertu, ktorý bude možné počúvať live na Rádiu JAZZ. "Stream bude tento rok vďaka Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR možné sledovať vo vybraných európskych krajinách, v Izraeli a v Amerike," avizujú organizátori.



Po otváracom koncerte v Bratislave bude festival pokračovať koncertmi v Košiciach (23. 6.), Modre (24. 6.), Prešove (26. 6.), Žiline (28. 6.), Bratislave (29. 6.), Kremnici (1. 7.) a uzavrie ho koncert v Brezne (2. 7.).