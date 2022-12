V Bratislave sa začína Slávnosť krátkeho filmu

Bratislava 9. decembra (TASR) – Slávnosť krátkeho filmu sa po dvoch pandemických rokoch vracia do kina. Oslava krátkeho filmu sa v piatok začína v bratislavskom A4 – priestore pre súčasnú kultúru. Do 10. decembra uvedie štyri kurátorsky pripravené filmové bloky. Filmy slovenských filmárov budú môcť diváci vidieť aj v Lučenci, Trnave, Bardejove a Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Prehliadka krátkometrážnej tvorby sa po prvý raz uskutoční mimo Kina Lumiére, ktoré ju uvádzalo šesť rokov. "Sme zvedavé, čo nám táto zmena môže priniesť a tešíme sa do nového priestoru Kina Inak, ktoré sídli v A4 – priestore pre súčasnú kultúru. Myslím, že zdieľame rovnaké poslanie – prinášať odvážne filmy, ktoré bežne v kine neuvidíte," hovorí Soňa Balážová zo združenia Disco Sailing, ktoré Slávnosť krátkeho filmu organizuje.



Prehliadku otvára tradičný výber krátkych filmov nastupujúcej generácie slovenských filmárov, o ktorých bude verejnosť pravdepodobne ešte počuť – Peter S. Kološ, Šefánia Lovasová, Kristína Žilinčárová a Kristián Grupač. "Piatkovú oslavu zakončí krehký príbeh z juhu Slovenska Nablízku v réžii Moniky Mahútovej, v tomto absolventskom filme divákov očaria Éva Bandor, Mária Ševčíková a Mário Houdek," dodala Balážová.



V sobotňajšom programe figuruje výber krátkych filmov Girls in Film, ktorý vzniká v spolupráci s platformou Girls in Film Prague. Tento blok premietne snímky nastupujúcej generácie odvážnych filmárok, ktoré na seba upozornili počas festivalov v Cannes, Sundance či v Locarne. "Slávnosť zavŕši intuitívne hľadanie akurátne uvareného žĺtku vo filmovom dialógu medzi Katarínou Poliačikovou a Sašou Gabrižovou. V bloku budú uvedené aj filmy Chantal Akerman či Jonasa Mekasa, ktoré diváci pravdepodobne na Slovensku nemali možnosť nikdy vidieť," avizujú organizátorky.



Slávnosť krátkeho filmu nadväzuje na podujatie, ktoré vzniklo vďaka medzinárodnej iniciatíve Deň krátkeho filmu. Tá prináša do rôznych kútov sveta krátke filmy v rozličných podobách a formách. Podujatie sa spravidla koná 21. decembra, v najkratší deň v roku, ktorý je symbolicky vyhlásený za svetový deň krátkeho filmu.