V Bratislave sa začne putovný Minifestival európskeho filmu 5x5

Bratislava 16. mája (TASR) - Minifestival európskeho filmu 5x5 slávnostne otvoria v utorok v Bratislave. V poradí 17. ročník putovného podujatia potrvá do 24. mája. Najlepšie európske filmy si budú môcť pozrieť diváci zdarma v piatich slovenských mestách. Z Bratislavy prehliadka poputuje cez Banskú Bystricu, Košice, Prešov až po Žilinu. TASR o tom informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Prehliadka prináša do regiónov päť európskych titulov podporených z programu EÚ Kreatívna Európa - MEDIA. V programe figurujú oceňované tituly, ako satirická komédia Trojuholník smútku od režiséra Rubena Östlunda (Švédsko, Francúzsko, Veľká Británia, Nemecko, 2022), ktorý si odniesol Zlatú palmu z MFF Cannes 2022, životopisný historický príbeh Korzet o rakúskej cisárovnej Sissi, ktorý nakrútila režisérka Marie Kreutzerová (Rakúsko, Luxembursko, Nemecko, Francúzsko, 2022). V programe je aj čierna komédia nominovaná na Oscara Dobrý šéf z dielne režiséra Fernanda Leóna de Aranoa (Španielsko, 2022).



Priaznivci európskeho filmu si budú môcť pozrieť aj komediálnu drámu režiséra Radu Judea Smolný pich aneb Pitomý porno (Rumunsko, Chorvátsko, Česká republika, Luxembursko, 2021), ktorá získala Zlatého medveďa za najlepší film na MFF Berlinale, ale aj drámu Banger (Česká republika, 2022) režiséra Adama Sedláka. Snímka je divokou jazdou počas piatkovej noci, keď sa mladý hudobník Adam pokúša presadiť a urobiť svoj rapový banger. "Film sa vďaka svojej atmosfére, nekompromisnému originálnemu štýlu aj nečakanému humoru stal jednou z najväčších filmových udalostí na festivale v Karlových Varoch, vyslúžil si nadšené ohlasy kritikov i divákov," pripomína SFÚ.



Minifestival európskeho filmu 5x5 organizuje kancelária Creative Europe Desk Slovensko v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ktorá nad podujatím prevzala záštitu, s Európskym parlamentom, Europe Direct a spoločnosťou Continental film.