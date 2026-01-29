Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 29. január 2026Meniny má Gašpar
< sekcia Kultúra

V Bratislave uvedú knihu M. Rúfusa Aby deti otcov mali, aby mali mamy

.
Na snímke Milan Rúfus. Foto: FOTO TASR/Martin Baumann

Na podujatí vystúpi aj Umelecký súbor Lúčnica.

Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Moyzesova sieň v Bratislave bude vo štvrtok od 14.00 h dejiskom slávnostného uvedenia knihy Milana Rúfusa „Aby deti otcov mali, aby mali mamy“. „Toto výnimočné dielo prináša silné literárne i ľudské posolstvo jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov, viackrát nominovaného na Nobelovu cenu,“ uvádza k publikácii organizácia Úsmev ako dar, ktorá prezentáciu knihy pripravila spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom.

„Veríme, že bude akýmsi mostom, ktorý bude posolstvo výnimočného básnika približovať ďalším generáciám,“ napísal Úrad komisára pre deti na sociálnej sieti k Rúfusovej knihe, ktorá je určená deťom aj dospelým, venuje sa téme rodiny, láskavosti, medziľudským vzťahov a vnútorného sveta dieťaťa. Jej súčasťou sú aj dve dosiaľ nepublikované básne, ktoré rozširujú poetický odkaz Milana Rúfusa pre súčasnú generáciu.

„Osobitnú hodnotu publikácii dodávajú ilustrácie vytvorené deťmi z centier pre deti a rodiny, ktorých autentický výtvarný prejav vnáša do diela úprimnosť, čistotu a pravdivý detský pohľad na svet,“ dodáva Úsmev ako dar ku knihe, z ktorej vybrané básne zaznejú na štvrtkovom podujatí v podaní umelcov formou recitácie aj hudobného spracovania. Na jednom pódiu sa stretnú Katarína Brychtová, Ida Rapaičová, Štefan Bučko, Daniel Hevier či Dado Nagy. Na podujatí vystúpi aj Umelecký súbor Lúčnica.
.

Neprehliadnite

Prezident víta vládne rozhodnutie nepristúpiť k Rade mieru

MADZIN: Splnený sen hrať proti takým značkám a na takých miestach

REBRÍČEK VŠ: Ktorá technická univerzita je na Slovensku najlepšia?

Prezident SR vymenoval v stredu 25 nových sudcov