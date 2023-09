V Bratislave vyhlásia výsledky 12. ročníka súťaže Slovak Press Photo

Bratislava 21. septembra (TASR) - Mená víťazov 12. ročníka súťaže novinárskej fotografie Slovak Press Photo budú známe vo štvrtok počas slávnostného odovzdávania cien v Primaciálnom paláci v Bratislave. Spojené bude s vernisážou finalistov a víťazných prác na Hviezdoslavovom námestí.



"Vyhrali fotografi z profesionálnych médií, ale aj z krajín V4, informácia o našej výstave pôjde do každej krajiny. Pre mňa je veľkou cťou, že tí fotografi dnes pricestujú z Maďarska, Poľska, Čiech, bohužiaľ, Ukrajincom nedovolili prísť pre stanné právo, ale budeme s nimi on-line," informovala na tlačovej konferencii riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.



Do súťaže sa prihlásilo 151 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny, ktorí dovedna zaslali 1495 snímok, z toho 152 sérií. Z Poľska sa prihlásilo 11 fotografov, z Maďarska osem, z Českej republiky 11 a 17 fotografov z Ukrajiny. "Najpodstatnejšie v tomto projekte je poukazovať na pálčivé témy, sloboda slova, demokracia, sloboda človeka, klimatická kríza, to sú témy, ktoré budú na Hviezdoslavom námestí, každý si to môže 24 hodín sedem dní v týždni pozrieť a prinúti ho to kriticky myslieť," uviedla Garvoldtová.



Medzi súťažnými prácami dominovali témy tragických udalostí, ktoré výrazne rezonovali v spoločnosti v minulom roku. Viacero súťažiacich mapovalo rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine.



Prihlásené fotografie hodnotila medzinárodná porota v zložení: francúzska kurátorka Maral Deghati, nórsky profesionálny fotograf Espen Rasmussen, ukrajinský fotograf Alexander Chekmenev, český fotograf a pedagóg Jindřich Štreit a fotografka, pedagogička Jana Hojstričová. Porota vyjadrila veľkú spokojnosť v medzinárodných kategóriách Každodenný život, Dlhodobý dokument a Príroda a životné prostredie, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.



Grand Prix Slovak Press Photo 2023 získala Dorota Holubová za fotografiu "Kričiaci a plačúci aktivisti" zo série "Protest pre Matúša a Juraja", s ktorou mladá fotografka súťažila v kategórii Reportáž. "Vznikla tri dni po vražde Matúša a Juraja pred Teplárňou. Dúfam, že zostane mementom doby a bude poukazovať na boj za LGBTI+ práva na Slovensku," povedala Holubová.



Osobitnú cenu Grant Bratislavy 2023 získal projekt Bratislavské jazerá od Branislava Račka. Témou tohtoročného Grantu Bratislava je "Bratislava - klimatická kríza". Výstava fotografií víťaza minuloročného projektu Grant Bratislavy 2022 Tomáša Hrivňáka na tému Verejný priestor bude bezplatne prístupná na Hviezdoslavovom námestí, kde po slávnostnom udeľovaní cien otvoria výstavu finalistov a víťazov 12. ročníka Slovak Press Photo. Prístupná bude do 31. októbra.