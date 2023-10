V Bratislave vyhlásili víťazov Živa Award 2023

Bratislava 4. októbra (TASR) - Fórum slovanských kultúr (FSK) so sídlom v Slovinsku v spolupráci so Slovenským národným múzeum (SNM) predstavili v stredu v Bratislave laureátov 9. ročníka Živa Award. Vyhlásenie prestížnych ocenení bolo súčasťou odbornej múzejnej konferencie, ktorá sa koná v priestoroch SNM - Historického múzea na Bratislavskom hrade.



Hlavnú cenu Živa 2023 za najlepšie slovanské múzeum získalo Národné múzeum Leskovac v Srbsku. Najlepšou slovanskou pamiatkovo chránenou lokalitou je Interpretačné centrum námorného dedičstva DUBoak, Malinska v Chorvátsku. Mimoriadne uznanie udelili Múzeu vysťahovalectva zo Slovenska do Severnej Ameriky, ktoré sídli v slovenskej obci Pavlovce nad Uhom, v okrese Michalovce.



"Po minuloročnom ocenení jedného z našich špecializovaných múzeí SNM získalo dnes cenu aj novozaložené Múzeum vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky v Pavlovciach, ktoré približuje emigráciu Slovákov najmä do Spojených štátov a ich tamojšie kultúrne aktivity. Čestné uznanie je veľkou motiváciou do ďalšej činnosti všetkých múzeí na Slovensku," uviedol Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM a člen odbornej poroty Živa Award 2023.



Počas galavečera udelili aj sedem čestných uznaní. Za udržateľnosť získalo čestné uznanie Múzeum súčasného umenia Ars Aevi, Sarajevo, Bosna a Hercegovina, Galéria umenia Nadeždy Petrovič zo srbského mesta Čačak za otvorenosť a pozitívny prístup k návštevníkom. Čestné uznanie patrí aj Múzeu Říčany z Českej republiky, ktoré ho dostalo za kreativitu, slovinské Múzeum Velenje za vedenie a tímovú spoluprácu a slovinské Kultúrne centrum Krško, hrad Rajhenburg za rozprávanie príbehov.



Ako ďalej informuje SNM, osobitný titul Kultúrny hrdina slovanského dedičstva udelila porota všetkým siedmim múzeám Ukrajiny nominovaným na Cenu Živy 2023. "Vyznačujú sa odhodlaním a snahou chrániť ukrajinské kultúrne dedičstvo, národnú identitu a občanov v čase devastácie súčasným vojenským konfliktom," dodávajú organizátori k oceneným ukrajinským múzeám.



O cenu Živa Award 2023 sa uchádzalo 24 múzeí z desiatich krajín. Ocenenie vzniklo v roku 2012 z iniciatívy Andreje Rihter, riaditeľky FSK, medzinárodnej nadácie, založenej v roku 2004. Pomenované je po slovanskej bohyni Žive a predstavuje princíp života, krásy, vitality a plodnosti. Najväčšie posolstvo ceny je v identifikácii a prezentácii dobrej praxe kultúrneho dedičstva a múzeí v slovanských krajinách.