V Bratislave vystavujú francúzske inšpirácie maliarky K. Vavrovej

Bratislava 25. marca (TASR) - Ľahké ako pierko je názov výstavy diel slovenskej maliarky Kataríny Vavrovej, ktorú tento týždeň otvorili v galérii Francúzskeho inštitútu v Bratislave pri príležitosti Dní Frankofónie 2023. Vystavené diela v sebe nesú francúzske inšpirácie, medzi nimi i príbeh Malého princa francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint-Exupéryho. "Kniha, ktorá bol preložená do viac ako 180 jazykov, dokonale ilustruje tému zvolenú pre tento ročník Frankofónie," poznamenáva organizátor umeleckej výstavy, ktorú bude sprevádzať paralelná výstava rôznych vydaní knihy preložených do viacerých jazykov.



Akademická maliarka Katarína Vavrová patrí k najvýraznejším osobnostiam poeticko-imaginatívnej línie súčasného slovenského vizuálneho umenia. Obrazy maľované na papieri tvorí prienikom viacerých techník (gvaš, pastel, air-brush, tuš), venuje sa kresbe, ilustrácii a do jej tvorby patria aj voľné grafiky. Na aktuálnej výstave sa predstavuje maľbami a kresbami.



"Vybrala si témy príznačné pre Francúzsko, ktorých sa zmocňuje s veľkou presvedčivosťou a nadšením - Malého princa, najznámejšie dielo Saint-Exupéryho (1943), ilustrácie ku knihe jedného z najväčších francúzskych básnikov Charlesa Baudelaira 'Tej, čo prešla popri mne' v preklade Ľubomíra Feldeka a námet slávneho parížskeho kabaretu Moulin Rouge," približuje kurátorka Danica Lovišková. Pripomína, že ilustrácie Vavrovej získali mnohé ocenenia. "Sú výnimočné tým, že autorka sa nedá spútať literárnym príbehom a nepotrebuje si vytvoriť silnú závislosť od textu. Sú to voľné asociácie, silné maliarske príbehy a kresby, plné fantázie, predstavivosti, invencie a poézie."



Novou témou v tvorbe Kataríny Vavrovej je legendárny parížsky Moulin Rouge. "Autorka sugestívne stvárnila atmosféru svetoznámeho kabaretu a vytvorila smutno-krásny, nostalgický, ale aj dynamický a expresívny príbeh o živote, zmyselnosti, láske, kráse, nespútanej radosti z pohybu a tanca," opisuje kurátorka výstavy s tým, že výber tohto námetu si výtvarníčka nevybrala náhodne. "Už maliarkin otec, známy výtvarník Milan Vavro sa tejto témy excelentne zmocnil a obrovská energia, ktorá žiari z jeho obrazov, inšpirovala aj Katarínu Vavrovú," dodáva Lovišková.



Výstava potrvá do 9. mája. Vstup je voľný.