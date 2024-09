V Bratislavskom bábkovom divadle pokračujú oslavy festivalom Prieniky

Bratislava 26. septembra (TASR) - Zrekonštruované Bratislavské bábkové divadlo (BBD) otvorilo svoje brány v stredu (25. 9.) slávnostným programom. Komplexnú rekonštrukciu realizoval Bratislavský samosprávny kraj (BSK) za 5,4 milióna eur.



"Muselo prejsť dlhú cestu, kým sa dostalo späť do svojich pôvodných priestorov na Dunajskej ulici. Rekonštrukcia trvala neuveriteľných desať rokov. Bol to doslova Nekonečný príbeh. Ale našťastie, dopadlo to ako v rozprávke - so šťastným koncom," povedal na slávnostnom otvorení predseda BSK Juraj Droba. Pripomenul, že BBD patrí do veľkej skupiny zrekonštruovaných kultúrnych a historických pamiatok v Bratislavskom kraji. Rekonštrukcie majú za sebou kaštiele v Čunove a Modre, Synagóga v Senci či historická záhrada v Modre. Ako ďalšie v poradí čaká na otvorenie vynovené Divadlo Aréna 17. novembra. "Celkovo tak hovoríme o dvoch desiatkach miliónov investovaných do kultúry. Ide o najväčšiu investíciu kraja do tejto oblasti v novodobej histórii župy," dodal Droba.



Otváracie oslavy v BBD pokračujú aj v nasledujúcich dňoch. Patrí do nich nultý ročník Medzinárodného festivalu bábkarského umenia Prieniky, ktorý štartuje v piatok (27. 9.) a potrvá do 2. októbra. "Prinesie divadelné inscenácie pre deti aj pre dospelé publikum, v ktorých badať prieniky rôznych žánrov s prvkami bábkového divadla. Na festivale sa predstavia fyzické, objektové, pouličné či pohybové divadlá, no aj performancie či hudobné a tanečné diela," približuje umelecká šéfka BBD Katarína Aulitisová.



Súčasťou festivalu sú aj tvorivé dielne, v ktorých si deti aj dospelí môžu vystrihnúť báseň či nakresliť rým. "Pohybom rozhýbať obraz alebo maľbou zaznamenať pohyb, preniknúť do tajov znakovej reči objektu a materiálu, naučiť sa cirkusové triky a vyrobiť si bábkové divadlo do vrecka," poznamenala Aulitisová. Oživením podujatia budú podľa nej kreatívne ihriská v parku na Dunajskej oproti divadlu - Bábkovisko a Kočovná herňa - a dve interaktívne výstavy v priestoroch divadla.



Divákom pripravilo v rámci festivalu aj dve divadelné premiéry. Inscenáciu Snehulienka pre najmenšie publikum a pohybovú performanciu CEZ OKRAJ pre staršie deti a mládež. Špeciálnym projektom je tretia premiéra, zážitková prehliadka budovy divadla Ahoj, som Bábkač!.