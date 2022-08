V bratislavskom Starom Meste sa začína festival 600 metrov jazzu

Bratislava 1. augusta (TASR) - V bratislavskom Starom Meste sa v pondelok začína mestský jazzový festival "600 metrov jazzu". Druhý ročník letnej pouličnej prezentácie ponúkne do nedele 7. augusta obyvateľom i návštevníkom hlavného mesta to najzaujímavejšie zo slovenského jazzu aj so zahraničnými hosťami.



"Ide o neformálny, o to atraktívnejší a otvorenejší formát, každý deň jeden džezový koncert na verejne dostupnom mieste v rámci 600-metrového úseku na uliciach Michalská, Ventúrska, Strakova a na Hviezdoslavovom námestí," informujú organizátori.



Festival otvorí Lukáš Oravec Quartet s legendou maďarskej jazzovej scény, saxofonistom Tonym Lakatosom, koncertovať budú na Michalskej ulici 1, kde sídli Univerzitná knižnica.



Urbánny festival je príspevkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto do mozaiky letných podujatí, koná sa s podporou Fondu na podporu umenia a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS). Každý zo šiestich koncertov sa začne o 18.00 h, nedeľné predstavenie určené deťom a rodinám na Hviezdoslavovom námestí má začiatok o 16.00 h. Všetky koncerty sú zdarma.