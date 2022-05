V bývalom kláštore v Bzovíku budú Gazdovské trhy

Bzovík 2. mája (TASR) – Sčasti zrekonštruovaný bývalý kláštor v Bzovíku v okrese Krupina bude v sobotu (7. 5.) miestom konania sa Gazdovského trhu, na ktorom predstavia plody svoje práce lokálni gazdovia a hospodári.



Ako pre TASR uviedla koordinátorka trhu Anna Felixová, s myšlienkou vdýchnuť starým múrom nový život prišli miestni farmári z Gazdovského spolku Hont-Tekov, ktorí už dlhšie hľadali pekné a ľahko prístupné miesto pre svoje výrobky.



"Historicky boli okolité obce bzovíckeho kláštora producentmi kvalitného ovocia, zeleniny, pestovania vínnej révy či chovu zvierat, ktoré končievali na kráľovských stoloch," uviedla Felixová. Súčasní gazdovia chcú podľa nej na minulosť nadviazať a ponúknuť ľudom to najlepšie z tamojších polí a hospodárskych dvorov.



"Naším cieľom je vytvoriť také prostredie a atmosféru Gazdovského trhu, ktoré budú lákať návštevníkov počas celého roka. Predaj chceme spestriť aj sprievodnými podujatiami a vytvoriť silné zázemie pre komunitu miestnych producentov, gazdov a farmárov," pripomenula Felixová.



Súčasťou programu prvého trhu bude odhaľovanie loga Gazdovského trhu, ukážky remeselných prác, predvedú sa aj lukostrelci, ktorí sa v areáli bzovíckeho kláštora stretávajú každú nedeľu. Pre deti je pripravená ukážka hry na rôzne nástroje, do ktorej a sa môžu zapojiť, a tiež bábkové divadielko.



Gazdovský trh by sa po svojej premiére mal opakovať každú sobotu.