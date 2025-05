V Cannes bude súťažiť aj slovenský koprodukčný film Karavan

Bratislava 9. mája (TASR) - Na 78. ročníku Medzinárodného filmového festivalu (MFF) v Cannes (13. - 24. 5.) bude Slovensko v oficiálnom programe zastupovať slovensko-česko-taliansky film Karavan režisérky Zuzany Kirchnerovej. Uchádzať sa bude o cenu v sekcii Un Certain Regard. Zastúpenie budeme mať aj v networkingovom programe na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film, určenom pre filmových producentov. TASR o tom informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ).



Pripomína, že oficiálna súťažná sekcia festivalu Un Certain Regard predstavuje umelecké a objavné filmy mladých tvorcov. Tento rok sa do nej dostalo 20 filmov vrátane deviatich debutov, akým je aj Kirchnerovej film Karavan. „Rozpráva príbeh Ester, ktorá už nechce byť len matkou syna s mentálnym postihnutím. Ukradne starý karavan a spoločne sa vydajú na cestu po Taliansku, kde si Ester po mnohých rokoch trúfne chcieť od života viac,“ približuje SFÚ „poetickú roadmovie o slobode, láske a odvahe želať si niečo aj pre seba“.



„Na projekte Karavan za slovenskú stranu figuruje Jakub Viktorín z produkčnej spoločnosti nutprodukcia, netradične ženský tím tvoria okrem iných aj dve hlavné kameramanky slovenského pôvodu Simona Weisslechner a Denisa Buranová,“ predstavuje SFÚ tvorivý štáb filmu s tým, že jeho scenár zaujal filmových kurátorov v Cannes už v roku 2021, keď ho zaradili do sekcie L'Atelier medzi 15 najsľubnejších projektov z celého sveta.



Popri MFF Cannes sa pravidelne koná aj medzinárodný filmový trh Marché du Film. Uvedú na ňom aj slovenský krátky film Profesionálny rodič (2024) Erika Jasaňa. Slovensko bude mať na podujatí zastúpenie aj prostredníctvom dvoch filmových producentiek (Vera Lacková a Michaela Kaliská) v špecializovanom programe pre producentov určenom na rozvíjanie spolupráce.



Na Marché du Film bude mať svoj prezentačný pavilón Slovensko, opäť spoločne s Českom. „Stánok je základným miestom na získanie informácií o slovenskej i českej audiovízii a zároveň priestorom na pracovné stretnutia zástupcov nášho audiovizuálneho prostredia so zahraničnými producentmi, distribútormi, programovými pracovníkmi festivalov i ďalšími filmovými profesionálmi,“ dodáva SFÚ, ktorý prezentáciu slovenskej kinematografie na filmovom trhu organizuje s podporou Ministerstva kultúry SR a spolu s organizačnou zložkou Audiovizuálneho fondu Slovenská filmová agentúra.