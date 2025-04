V Cannes sa predstaví aj film Karavan českej režisérky Kirchnerovej

Paríž 10. apríla (TASR) - O priazeň poroty 78. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes sa budú uchádzať aj filmy amerického režiséra Wesa Andersona, jeho iránskeho kolegu Džafara Panahího a bratov Jeana-Pierra a Luca Dardennovcov z Belgicka. O tom, kto si z Cannes odnesie prestížne ocenenie Zlatá palma, rozhodne porota, ktorej tento rok predsedá francúzska herečka Juliette Binocheová. V oficiálnej sekcii Un certain regard uvedú i celovečerný debut režisérky Zuzany Kirchnerovej - film Karavan, ktorý vznikol v slovensko–česko-talianskej koprodukcii.



Ako na svojom webe informoval denník Le Parisien, dvadsiatku filmov zaradených do oficiálnej súťažnej prehliadky predstavil vo štvrtok v Paríži generálny delegát filmového festivalu Thierry Frémaux, píše TASR.



Frémaux doplnil, že komisia si pozrela rekordných 2900 celovečerných filmov zo 156 krajín, aby zostavila zoznam tých, ktoré sa budú uchádzať o festivalové ceny. Filmovú prehliadku otvorí snímka Partir un jour z dielne jednej z nich - začínajúcej francúzskej režisérky Amélie Bonninovej.



Filmový festival v Cannes sa bude konať od 13. do 24. mája. Úvodný a záverečný galavečer bude moderovať herec a komik Laurent Lafitte.



Tento ročník festivalu bude vôbec prvý so ženami na najvyšších postoch - okrem toho, že Binocheová predsedá porote, post prezidentky festivalu zastáva Iris Knoblochová. Ženy ako režisérky nakrútili aj šesť filmov, ktoré sa budú uchádzať o hlavnú cenu festivalu.



Francúzska televízia TF1 informovala, že Zlatú palmu za celoživotné dielo v Cannes udelia americkému hercovi Robertovi De Nirovi a jeho kolega Tom Cruise mimo súťaže predstaví posledný diel ságy Mission: Impossible - The Final Reckoning.



V súťažnej sekcii Un certain regard uvedú okrem iných film Eleonor the great, ktorého režisérkou je Scarlett Johanssonová i snímku Karavan českej režisérky Zuzany Kirchnerovej.



Medzi filmami uvedenými v sekcii Cannes Premire sa predstaví aj v exile žijúci ruský režisér Kirill Serebrennikov a jeho snímka The Disappearance of Josef Mengele.



V hlavnej súťaži sa predstavia filmy, ktoré nakrútili Džafar Panahí (Un simple accident), Joachim Trier (Sentimental value), Carla Simónová (Romería), Mascha Schilinská (Sound of falling), Tarik Saleh (Les aigles de la République), Kelly Reichardtová (The mastermind), Dominik Moll (Dossier 137), Kleber Mendonça Filho (L’agent secret), Mario Martone (Fuori), Serhij Loznica (Deux procureurs), Richard Linklater (Nouvelle vague), Oliver Laxe (Sirat), Hafsia Herziová (La petite dernire), Oliver Hermanus (The history of sound), Chie Hayakawová (Renoir), Julia Ducournauová (Alpha), Jean-Pierre a Luc Dardennovci (Jeunes mres), Ari Aster (Eddington), Wes Anderson (The phoenician scheme) a už spomínaný film Amélie Bonninovej.