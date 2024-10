V centre Bratislavy vraj straší: bosorky aj duchovia vyrážajú do ulíc

Bratislava 16. októbra (OTS) - Aj vy ste si doteraz mysleli, že čarodejnice, víly či upíri existujú len vo filmoch a rozprávkach? Znie to možno strašidelne, ale nájdete ich aj v Bratislave, ktorá má v kronikách zapísané naozaj hrôzostrašné príbehy. Napríklad ten o desivej Čiernej pani, ktorú kedysi pri Michalskej bráne upálili, a tak teraz ako duch v čiernych šatách blúdi po okolí. Bielu pani môžete v uličkách mesta pre zmenu stretnúť na Luciu, keď si chodí po sud vína do krčmy Zelený dom. A opatrnosti nikdy nie je dosť ani na nábreží neďaleko Slovenského národného divadla, kde má údajne svoj brloh sám vodník. Že vy na historky o strašidlách neveríte? Tak pozor, aby si na vás nezačali brúsiť ostré pazúry. Máme totiž informáciu, že vsa chystajú na. Nasa budú báť všetky generácie, aj tí, ktorí tvrdia, že duchovia neexistujú.Veľká zábava vypukne na Hlavnom námestí už popoludní, kedy tu najmenších čaká divadelné predstavenie s pojašenou Turbínkou, či príbeh detskej tanečnej skupiny H&T na motívy Wednesday, dievčaťa zo strašidelnej školy. A že sa s Kaufland Detským festivalom v uličkách Bratislavy nikto nudiť nebude, zistíte aj na strašidelnom Nádvorí Starej Radnice, kde si tvorivé ruky vašich drobcov môžu vyrobiť originálne tekvičky, vlastné Talentus® masky alebo si uvariť žabí sliz. Slávny Loktibrada, neposlušný čierny zmok, hrozivá bosorka a ďalší hrdinovia Dobšinského ľudových rozprávok už tiež kujú pikle, ako všetkých poriadne vyľakať.Na Halloween v meste, aký sa len tak nevidí, sa tešia aj známe tváre. Veronika Hatala, či skôr Morticia z rodiny Addamsovcov, Oliver Oswald a Samo Procházka vás vezmú spoločne s Turbo TV na tie najstrašidelnejšie miesta Bratislavy. Tak čo, ešte stále si myslíte, že duchovia sú len vo filmoch a rozprávkach?Na Halloween v meste pozýva aj Oliver Oswald a Samo ProcházkaKaufland Detský festival, to je vždy poriadna párty a tá, o ktorú sa postará iba trinásťročný DJ Dasso, bude tou najlepšou halloweenskou diskotékou, akú ste kedy zažili, pretože sa na nej všetci vybláznia na zremixované hity Mira Jaroša. A keď sa vonku zotmie, veľkolepý koncert v štýle Plesu príšer tu odpáli obľúbený Kali spolu s Petron Pannom. Ale to najlepšie, či skôr najhrozivejšie, vás v Bratislave čaká večer. Veľkolepý halloweensky pochod s fakľami, ktoré rozžiaria uličky hlavného mesta. Áno, dorazia naň všetky strašidlá, takže keď v tme okolo vás prejde tajomný duch alebo upír, od hrôzy vám naskočí poriadna husia koža. A kedy je ten najlepší čas ukázať, že nie ste žiadna trasorítka a viete prekonať vlastný strach? Predsa v strašidelnej uličke, pretože kto ňou raz prejde, už nikdy sa ničoho nezľakne.Ak to do Bratislavy máte ďaleko, nevadí. Halloween v meste, ktorý vám, ako vždy zadarmo, prináša Kaufland Detský festival, môžete sledovať ako vždy aj online. Na www.detskyfest.sk alebo prostredníctvom Turbo TV , ktorá bude z podujatia vysielať priamy prenos.A nezabudnite na kostýmy. Upíri, bosorky či čerti, všetci sú vítaní a zachránia vás pred najhorším. Pretože ten, kto sa v uliciach objaví ako obyčajný smrteľník, môže skončiť ako večera pre strašidlá. Tak čo, idete si spolu s nami užiť zimomriavky, a najmä skvelú zábavu? Kto sa bojí, nech nechodí do lesa, ale príde 26. októbra na Halloween v meste, kde sa môžeme báť spoločne. Hrdinovia strašidelných bratislavských povestí, duchovia aj príšery už na svoj veľký deň čakajú. Bububu.