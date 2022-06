V českej komédii Pánsky klub si zahrala aj vnučka R. Hrušínského

Bratislava 2. júna (TASR) - Svojráznu závislosť si na plátnach kín liečia hrdinovia českej komédie Pánsky klub. Vo filme o mužoch, ktorí chcú ženy až príliš, si zahrala aj Kristýna Hrušínská, vnučka legendárneho herca Rudolfa Hrušínského. Vo filmovej adaptácii rovnomennej hry, ktorá sa v Divadle Na Jezerce stala diváckym hitom, sa objaví aj ďalší člen hereckého klanu Hrušínskych.



"Vo filme hrá aj môj otec Jan Hrušínský, stvárňuje manažéra rockera Gigiho, aj moja mama Miluše Šplechtová si v ňom zahrala, je mamou terapeutky Lindy," priblížila pre TASR Kristýna Hrušínská, ktorá pôvodne študovala cestovný ruch so zameraním na sprievodcovstvo. Neustále spojenie s divadlom herečku doviedlo na prijímacie skúšky na DAMU, na ktorých uspela. V Pánskom klube dostala prvú veľkú filmovú úlohu. Stvárňuje navonok sebavedomú, no v jadre zraniteľnú, neskúsenú terapeutku, ktorá sa na liečebných sedeniach snaží skrotiť sexuálnu závislosť piatich mužov.



"Linda Davidová je čerstvo rozídená slečna, s priateľom sa mali brať, ale on jej bol neverný, takže neveru skutočne neznáša," opísala Hrušínská postavu mladej psychologičky, ktorá má snahu vykynožiť mužskú neveru. Jej klientov si zahrali Jiří Mádl, Bolek Polívka, Milan Šteindler, Zdeněk Žák a vychádzajúca herecká hviezda Martin Leták. "Každý z piatich indivíduí prišiel na terapiu z iného dôvodu. Jedného tam poslala manželka, ďalší je tam preto, že sa kvôli ženám nemôže sústrediť na prácu, ďalší sa chce niečo priučiť a niekto je tam preventívne, aby náhodou nevykonal niečo, čo by mohol ľutovať," vysvetľuje Hrušínská.



Na novú českú komédiu sa môžu tešiť aj fanúšikovia herečiek Dany Syslovej, Nely Boudovej, Hany Vagnerovej či Patricie Pagáčovej. "Bavilo ma celé obsadenie a to, že to režíruje môj manžel. Pôvodne sme to uvádzali v divadle, Matěj to napísal ako divadelnú hru, ktorú hráme v Divadle Na Jezerce od roku 2019," prezradila Hrušínská genézu filmového debutu režiséra Matěja Balcara na tému erotickej závislosti a neverového komplexu. "To je večná téma, chlapi sa na neveru pozerajú inými očami ako ženy, čo sa v komédii tiež dosť rieši. Linde sa snažia vysvetliť, že mužská nevera je normálna, že to chlap potrebuje. Keď je neverná žena, je to konečná, lebo ona sa vždy zamiluje," smeje sa herečka.



Komédiu o láske v jej rôznych podobách prináša do slovenskej kinodistribúcie Continental film od 2. júna.