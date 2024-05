V Česku sa naposledy rozlúčili s baletným majstrom V. Harapesom

Praha 27. mája (TASR) - Kolegovia a verejnosť sa v pondelok v českom Národnom divadle v Prahe naposledy rozlúčili s tanečníkom a hercom Vlastimilom Harapesom. Stopa, ktorú v českom umeleckom svete zanechal, je podľa riaditeľa Národného divadla Jana Buriana nezmazateľná a presahuje hranice generácií, informuje spravodajkyňa TASR.



V úvode rozlúčky zaznela skladba Jen pár dnů, ktorú Harapes naspieval so svojou druhou manželkou Hanou Zagorovou. Okrem Buriana predniesol smútočný prejav aj riaditeľ Tanečného konzervatória Jaroslav Slavický či herec a spevák Jiří Suchý. Priatelia a kolegovia sa pri jeho rakve striedali v držaní čestnej stráže.



"Ak sa povie balet, takmer každému v ČR napadne Harapes," začal svoj smútočný prejav šéf Národného divadla. Pripomenul, že Harapes bol nielen baletný majster, ale aj divadelný a filmový herec, umelecký riaditeľ či tanečný pedagóg. "Pamätáme si ho ako predstaviteľa silných mužských postáv, ktoré stvárňoval s vynikajúcou technikou, vyzretou eleganciou a akrobatickou brilantnosťou," povedal Burian a vyzdvihol tiež Harapesovo účinkovanie v zahraničí.



Svojou charizmou podľa neho upútal pozornosť širokej verejnosti a k tanečnému divadlu priviedol tisíce nových divákov. "Stopa, ktorú v českom umeleckom svete Vlastimil Harapes zanechal, je nezmazateľná a hlboká a presahuje hranice odborov a generácií," zdôraznil Burian.



Podotkol, že Harapes do svojich posledných dní chodil na všetky premiéry Národného divadla a mnohé spoločenské či dobročinné akcie. Venoval sa aj charite a handicapovaným ľuďom.



Na záver rozlúčky zaznela česká hymna. Po nej mu naposledy postojačky zatlieskalo celé hľadisko Národného divadla, potom jeho rakvu vyniesli pred budovu.



Harapes zomrel 15. mája po ťažkej chorobe. Bol dlhoročným baletným sólistom Národného divadla, neskôr tento baletný súbor viedol ako umelecký šéf. Od mája 2010 viedol jeden rok Balet Slovenského národného divadla (SND) v Bratislave. V roku 2012 získal Cenu Thálie za celoživotné tanečné majstrovstvo a v roku 2016 vstúpil do Siene slávy Národného divadla. Úspešná bola aj jeho herecká kariéra.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)