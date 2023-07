Začínajú sa 56. folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Detva 6. júla (TASR) - Sprievodnými podujatiami i scénickým programom na amfiteátri sa vo štvrtok začínajú 56. folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. Tento rok otvárajú svoje brány pre návštevníkom prvýkrát vo štvrtok večer. Podujatie sa uskutoční v termíne od 6. do 9. júla v areáli prírodného amfiteátra v Detve.



Prvý deň organizátori vzdajú poctu životu a dielu osobnosti slovenskej kultúry, choreografovi Jurajovi Kubánkovi. Bude to dielo Nesmrteľný tanečník v podaní kolektívu Poddukelského umeleckého ľudového súboru z Prešova. "Uvedieme tiež podpoliansky program inšpirovaný prvkami zapísanými v reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska z regiónu Podpoľania," povedal predseda Programovej rady FSP Roman Malatinec.



Sprievodným podujatím folklórnych slávností bude napríklad výstava s názvom Posolstvo krásy v Podpolianskom múzeu. TASR o tom informovala vedúca múzea Renáta Babicová. Záujemcovia uvidia zamatové obrusy, vankúše rôznych tvarov a veľkostí či závesy na okná zdobené technikou krivej ihly na zamate. Výstava predstaví diela viacerých vyšívačiek, ktoré už v súčasnosti nežijú. Vernisáž výstavy je vo štvrtok popoludní v Podpolianskom múzeu v Detve.



Prvý ročník Podpolianskych folklórnych slávností, v súčasnosti Folklórnych slávností pod Poľanou, sa uskutočnil v priestoroch detvianskeho kúpaliska Štrand v roku 1966. V roku 1967 sa slávnosti presunuli do priestorov súčasného amfiteátra, kde bolo najskôr jednoduchšie javisko a hľadisko. Väčšia scéna súčasného amfiteátra je v Detve od roku 1976. V rokoch 2020 a 2021 sa slávnosti pre pandémiu nového koronavírusu neuskutočnili.