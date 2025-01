V Divadle Aréna sa môže verejnosť poslednýkrát rozlúčiť s M. Sládekom

Bratislava 17. januára (TASR) - Verejnosť sa môže v piatok poslednýkrát rozlúčiť so svetoznámym mímom Milanom Sládekom. Urobiť tak môže v Divadle Aréna v bratislavskej Petržalke, ktorému Sládek v minulosti šéfoval. Pohrebný obrad sa začne o 10.07 h, vo foyeri divadla bude sprístupnená kondolenčná kniha. Sládek zomrel vo veku 86 rokov vlani v decembri v Kolíne nad Rýnom.



"Milan Sládek bol jedným z velikánov umenia, ktoré sa viaže na Bratislavský kraj. Bol to človek, ktorý bol v podstate nestorom, zakladateľom, krstným otcom pantomímy, divadelných formátov," povedal pre TASR Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je zriaďovateľom divadla.



Zo Sládeka podľa neho sálala dobrota a pokora. Dodal, že či už mal na sebe "mímsky" mejkap alebo nie, bol to milý, pokorný a skôr utiahnutý chlapík, ktorý sa vedel najlepšie vyjadriť cez pantomímu a umenie, v ktorom bol majstrom. Opomínať netreba ani to, že to bol práve on, kto v 90. rokoch vrátil do Arény divadelníkov po tom, čo takmer 50 rokov slúžila ako sklad.



Ako Droba spomína, prvýkrát sa so Sládekom stretol začiatkom 90. rokov, keď robil tlmočníka. "Strávil som vtedy čas s pánom, ktorého som dovtedy nepoznal. Ale keď som videl, s akou bázňou a úctou k nemu vekovo starší britskí novinári pristupovali, povedal som si, že máme doma naozaj hviezdu, o ktorej možno málokto vie, lebo bola politicky donútená opustiť našu krajinu," podotkol Droba.



Posledná rozlúčka má byť zároveň oslavou jeho diela a života a prejavením úcty. Jediné, čo ho mrzí, je to, že sa Sládek nedožil toho, aby videl divadlo v "novom šate". Divadlo Aréna sa vlani po komplexnej rekonštrukcii vrátilo na svoju domácu scénu. Svoje brány otvorilo 17. novembra 2024.



Sládek stál na začiatku 60. rokov minulého storočia pri zrode modernej slovenskej pantomímy. Nadväzoval na tvorbu francúzskych mímov, ale veľmi rýchlo si vypracoval vlastný divadelný jazyk. Po okupácii Československa v auguste 1968 emigroval do Nemecka. So svojimi predstaveniami precestoval celý svet, založil divadlo pantomímy Kefka i medzinárodný divadelný festival Kaukliar. Potom žil a pracoval v Kolíne nad Rýnom. Aj po dovŕšení veku 80 rokov hral, režíroval, prednášal a cestoval po celom svete.