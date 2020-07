V Dóme sv. Martina zaznie Godárov Žalospev mieru

Bratislava 19. júla (TASR) - Dvanásť koncertov v podaní slovenských umelcov prinesie od 1. do 28. augusta najväčší letný festival klasickej hudby na Slovensku Viva Musica! Uvedie aj dielo Querela pacis slovenského hudobného skladateľa Vladimíra Godára. TASR o tom informoval za organizátorov festivalu Matúš Maderič.



Querela pacis, oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester vytvoril skladateľ, muzikológ a hudobný historik Vladimír Godár pôvodne na objednávku putovného festivalu Europa Cantat a v premiére zaznelo v holandskom Utrechte v roku 2009. Inšpiráciu k ideovej rovine oratória autorovi poskytol známy renesančný mysliteľ Erazmus Rotterdamský.



"V roku 2009 ma oslovil festival Europa Cantat, ktorý sa mal konať v Utrechte, či by som neskomponoval dielo, ktoré by sa uviedlo spolu s Händelovým Te Deum, ktoré Händel napísal k uzavretiu Utrechtského mieru. Poznal som text Erazma Roterdamského Querela pacis (Žalospev mieru), s ktorého myšlienkami sa stotožňujem, a tak som inšpirovaný Erazmovými postojmi súhlasil a začal som písať," vysvetľuje Godár s tým, že skladba bola v päťčasťovej podobe predvedená v rámci ďalšieho ročníka festivalu. "Nepovažoval som ju však za dokončenú, postupne som menil, zavrhoval či pridával ďalšie časti, až vzniklo 11-časťové dielo Querela pacis. Skladba je záverečnou časťou trilógie, ktorá pozostáva z diel Orbis sensualium pictus na slová Jána Amosa Komenského (tu je protagonistom dieťa), Mater (žena) a Querela pacis (muž)," dodal Godár.



Jeho Žalospev mieru zaznie 21. augusta v priestoroch bratislavského Dómu sv. Martina v podaní sólistov Terezy Maličkayovej, Petry Noskaiovej a Tomáša Šelca v sprievode Solamente naturali a Cirkevného zboru mesta Bratislavy pod taktovkou dirigenta Mareka Štryncla.