Divadlo P. O. Hviezdoslava pokračuje v inscenáciách projektu Anómia 21

Bratislava 13. júna (TASR) - Divadlo P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave pokračuje v nedeľu v premiérach inscenácií projektu Anómia 21. Po premiére hier Sto bábik a Bratislava by night si diváci môžu pozrieť predstavenia Opatruj sa Júlia! a Lenivosť, uvádzané v CO kryte DPOH. "Sedem hlavných hriechov je dostatočne atraktívnych na to, aby vzbudili tvorivosť autorov, ktorých sme oslovili," hovorí Valéria Schulczová, autorka projektu, ktorý hriechmi pripomína sociálne fenomény s tendenciou spoločnosť rozdeľovať. Napríklad lenivosť tvorcovia spojili s klimatickou zmenou, závisť dali do súvzťažnosti s homofóbiou: "V takýchto dichotomických rámcoch sme uvažovali v rámci textov, oslovení autori mali len jeden limit - texty písať pre troch hercov."



Aj hra Opatruj sa, Júlia! rámcuje smrteľný hriech, ale aj spoločenský jav rozdeľujúci spoločnosť. V prípade dramatického príbehu Uršule Kovalyk ide o pýchu v spojení s domácim násilím. Júlia žije v manželstve s úspešným Róbertom. V luxusnom byte s obrovskými oknami, ktoré sa nedajú otvárať, žijú spolu s manželovou matkou Hildou. Tá si o Júlii myslí, že sa o Róberta málo stará a mohla by mu byť lepšou ženou. Všetky nezhody a Róbertove žiarlivostné scény dáva za vinu Júlii. Napätie začne gradovať, keď ich v byte uväzní lockdown. "Domáce násilie nie je dôsledkom pýchy, ale nerovnomerným rozdelením a zneužitím moci v rodine. Priznám sa, chvíľu mi trvalo rozhodnúť sa, na čo budem v hre klásť dôraz. V tomto príbehu pýcha pomáha udržať násilie, bráni vidieť ho, a tak vlastne obeti násilia ubližuje," objasňuje Kovalyk. Pod taktovkou režisérky Kateřiny Quisovej sa predstavia Juraj Bača, Annamária Janeková a Milada Rajzíková.



Druhá hra Lenivosť, ktorá odkazuje na rovnomenný smrteľný hriech a poukazuje tiež na klimatickú krízu, prenesie divákov do roku 2040. Pedagogička Nora, žijúca s humanoidom Oskarom, zatúži spoznať opravára Jakuba, ktorý žije v rezervácii ako Homo naturalis - človek. V hlavných úlohách sa predstavia Petra Vajdová, Krištof Tobiáš a Andrej Šoltés. Futuristický príbeh Michaeli Zakuťanskej režírovala Dáša Krištofovičová. "Rozhodli sme sa do inscenácie nezaradiť žiadne rekvizity. Všetko sa deje vo virtuálnej realite, len v hlavách postáv. Takže ak napríklad postava Oskara kosí, my ako diváci reálnu kosu nevidíme, no herec - Krištof Tobiáš - musí kosiť akoby ju skutočne mal," približuje režisérka. Virtuálna realita sa podľa nej odzrkadlila nielen v absencii rekvizít, ale aj náročných kostýmových zmien: "Pri tvorbe inscenácie sme nasledovali text, ktorý už sám o sebe obsahuje komediálne prvky, to sme sa snažili zužitkovať a povymýšľať ďalšie. Všetko, čo sa deje na javisku, vidia iba herci, divák uvidí veľa pohybových prvkov, skoro až pantomímu."