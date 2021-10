DPOH uvádza hru, ktorá vtipne priblíži slovenskú literárnu klasiku

Na snímke zľava vedúca oddelenia manažmentu DPOH Valeria Schulczová, dramaturg Roman Olekšák, autorka hry Lucia Ditte a režisér Gejza Dezorz počas tlačovej konferencie Divadla P. O. Hviezdoslava k pripravovanej premiére predstavenia Kopny! Buchny! Ric! v Bratislave 22. októbra 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 22. októbra (TASR) - Premiéru inscenácie Kopny! Buchny! Ric! pripravuje Divadlo P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Hra autorky Lucie Ditte divákom zábavnou formou priblíži klasické slovenské literárne diela. Réžie nového titulu sa ujal Gejza Dezorz.uviedla ku genéze inscenácie na piatkovej tlačovej konferencii Valeria Schulczová, vedúca oddelenia manažmentu DPOH.Inscenácia tak vychádza z videídodala Schulczová k novému počinu, ktorý hravo, zábavne a so súčasným nadhľadom približuje diela klasiky slovenskej divadelnej komédie.poznamenala pre TASR Schulczová a k názvu komédie dodala:Komédia nie je podľa tvorcov orientovaná výsostne len na školy, ale aj pre väčšinového diváka.objasnila Schulczová.Autorka scenára hry Lucia Ditte zasadila príbeh do provinčného divadla, ktoré sa na čele s riaditeľkou (Anna Šiškovou) a režisérom (Sáva Popovič) rozhodne v beznádejnej situácii inscenovať slovenskú klasickú komédiu. Súbor divadla na pokraji ekonomického krachu potrebuje nevyhnutne kasový trhák, a tak sa rozhodne staviť na istotu - inscenovať klasickú slovenskú komédiu. Problém je však vybrať konkrétny titul. Pomôcť majú diva Kristína (Kristína Tormová), celebrita Juraj (Juraj Bača) či asistentka Ona Broňa (Broňa Kováčiková), hercom sa stáva aj technik Lukáš (Lukáš Frlajs). Spoločnými silami sa všetci snažia pripraviť hru, ktorá zachráni divadlo.Podľa režiséra inscenácie Gejzu Dezorza ide o zrozumiteľnú, vkusnú a zábavnú komédiu, ktorá by mala byť komunikatívna a sprostredkovať nielen mladým divákom skvosty klasickej slovenskej dramatiky v modernom šate.avizuje dramaturg predstavenia Roman Olekšák.Premiéra hry sa uskutoční v sobotu 23. októbra.