FOTO: V galérii Medium otvorili výstavy Ľ. Machovej a D. Tomečkovej

Bratislava 14. júla (TASR) - Archivist of Hybrids je názov výstavy výtvarníčky Ľudmily Machovej, ktorú vo štvrtok (13. 7.) otvorili v bratislavskej Galérii Medium na Hviezdoslavovom námestí. Novú výstavu pod názvom Poznámka k dočasnej hmote II tam prezentuje aj Dana Tomečková, rovnako absolventka Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave.Machová sa vo svojej tvorbe programovo zaoberá fenoménom prírody, osobným priestorom, hľadaním spojenia človeka s prírodou. Objekty a maliarske inštalácie vytvára z odpadových materiálov, ktoré kombinuje s prírodninami.hovorí k výstave jej kurátorka Jana Babušiaková.Ďalej uvádza, že Archivist of Hybrids je projekt, ktorý nadväzuje na predošlé autorské cykly Ľudmily Machovej. Divákov pozýva do spoločného priestoru,Súbor prác Dany Tomečkovej, ktoré si priaznivci súčasného výtvarného umenia môžu pozrieť v Galérii Medium pod názvom Poznámka k dočasnej hmote II (Čo všetko musí byť vo vzduchu, že ja si niečo myslím a ty to povieš), je súčasťou autorkinho dlhodobého projektu Dočasná hmota. Podľa slov kurátora výstavy Erika Vilíma tieto práce vznikali aj počas Tomečkovej trojmesačnej rezidencie v Cité internationale des arts v Paríži.Výstavy potrvajú do 27. augusta.