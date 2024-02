V Galérii NBS otvorili výstavu Prstom po hladine, približuje Raška

Bratislava 23. februára (TASR) - V Galérii Národnej banky Slovenska (NBS) v Bratislave sa autorskou výstavou Prstom po hladine premiérovo predstavuje akademický maliar Ján Raška. "Umenie vnímam ako jedno veľké tajomstvo, podobne ako život vôbec. Nevysvetliteľné veci nás ženú dopredu," hovorí o svojej tvorbe umelec.



Raškove obrazy tieto slová potvrdzujú. "Lákajú tajomstvom. Snažia sa so svojím divákom komunikovať, ale zároveň nechcú, aby sa 13. komnata otvorila. Ako hovorí maliar, keby sme veci pochopili, všetko by sa zrútilo," dodáva organizátor výstavy. Jej kurátor Roberto Leca poznamenáva, že u Rašku sa všetko odohráva na obrazoch. "Sú to poetické kapitoly o aktuálnych stavoch duše. Autor starostlivo kladie na svoje obrazy farebné tóny. Veľkoformátové akryly sú miestom príbehov so symbolickým vyznením."



Výstava potrvá do 30. apríla. Prístupná pre verejnosť je v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 h. Záujemcovia si ju môžu pozrieť aj virtuálne na FB stránke NBS.



Raška sa narodil v roku 1962 v Martine. Žije a tvorí v Bratislave. Študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, odbor umelecké kováčstvo. V rokoch 1982 - 1988 absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na oddelení reštaurovania maľby. Venuje sa maľbe, grafike, soche a reštaurovaniu. Realizoval aj niekoľko projektov v interiérovom dizajne.