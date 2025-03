V galérii Schemnitz otvoria výstavu diel Martina Knuta

Banská Štiavnica 13. marca (TASR) - V banskoštiavnickej galérii Schemnitz v piatok (14. 3.) sprístupnia výstavu Martina Knuta s názvom Diery do svetla. Autor v rámci nej predstaví druhý diel trilógie - troch samostatných výstav v troch slovenských mestách, s troma kurátormi, ale odlišnými interpretáciami.



Ako TASR informovala galéria, prvou bola výstava Izby/Rooms v košickom Múzeu Vojtecha Löfflera kurátorky Gabriely Garlatyovej. Poslednú, pre galériu Umelka v Bratislave, na koniec júna pripravuje kurátor Juraj Čarný.



Výstava s názvom Diery do svetla pre galériu Schemnitz vznikla pod kurátorským vedením Knutovho priateľa, súputníka a spisovateľa Petra Uličného, pre ktorého je to kurátorský debut. Jeho zámerom je odkryť okrem vizuálnych aj literárne interpretácie diel, ktorých súčasťou sú často vety, literárne odkazy, bonmoty, pseudo filozofické zápisky či postrehy.



"Martin Knut je pre galériu Schemnitz skvelou voľbou predstaviť svojmu publiku aj jedného z autorov generácie postmodernej maľby, ktorí vstúpili na umeleckú scénu začiatkom 90. rokov 20. storočia," uviedli banskoštiavnickí galeristi.



Knut je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, stál pri vzniku galérie Priestor, Art Academy, Kunsthalle Bratislava aj Ligy za duševné zdravie, v ktorej je predsedom správnej rady a dodnes jej pomáha aj v komunikácii s verejnosťou.



Vernisáž sa uskutoční v piatok o 19.00 h, výstavu bude môcť verejnosť navštíviť do 28. apríla. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.