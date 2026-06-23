< sekcia Kultúra
V Galérii SPP je výstava fotografa a cestovateľa F. Kuliseva
Návštevníci môžu obdivovať fotografie, na ktorých autor zachytil ľadovce Aljašky, púšte Namíbie, dramatickú krajinu Islandu, exotické morské scenérie, ale aj krásy Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Pohľad na najkrajšie prírodné scenérie planéty, ktoré svojím objektívom počas viac ako troch desaťročí cestovania zachytil slovenský fotograf Filip Kulisev, ponúka výstava Amazing Planet. Inštalovaná je v bratislavskej Galérii SPP do 11. septembra. Vstup je voľný.
Návštevníci môžu obdivovať fotografie, na ktorých autor zachytil ľadovce Aljašky, púšte Namíbie, dramatickú krajinu Islandu, exotické morské scenérie, ale aj krásy Slovenska. „Nie je to tematická výstava venovaná jednej krajine alebo jednému motívu. Snažím sa ukázať rozmanitosť našej planéty - od ľadovcov cez púšte až po oceány. Amazing Planet je vlastne názov celého projektu, prostredníctvom ktorého už roky zachytávam krásu a jedinečnosť Zeme,“ hovorí fotograf a cestovateľ.
Kulisev fotografiu nikdy neštudoval. Miloval zemepis a chcel vidieť a zažiť krásy planéty Zem na vlastné oči. Jeho prvé fotky vznikli ako bežná dokumentácia svojich ciest. Dnes pri tvorbe využíva najmodernejšie technológie vrátane dronov, zachoval si však prístup z čias analógovej fotografie.
„Technológie fotografom určite uľahčili množstvo vecí. Veľký zlom prišiel pre mňa s dronmi približne v roku 2015. Zrazu sa otvorila úplne nová perspektíva. Vtáčí pohľad ponúka pohľady na krajinu, ku ktorým sme sa dovtedy dostávali len pomocou vrtuľníkov alebo malých lietadiel. Drony navyše umožňujú vytvárať mimoriadne kvalitné videozábery, často dokonca lepšie ako z vrtuľníka, najmä vďaka stabilizácii obrazu,“ vysvetľuje Kulisev. Priznáva, že napriek tomu stále fotografuje pomerne striedmo. „Som z generácie, ktorá fotila na film, a preto sa snažím každý záber premyslieť ešte predtým, ako stlačím spúšť,“ dodal fotograf.
Kulisevove fotografie zároveň zachytávajú krajinu v období výrazných environmentálnych zmien. Počas opakovaných návštev mnohých lokalít má možnosť sledovať, ako sa menia v čase. „Keď sa po rokoch vrátite na rovnaké miesto, zmeny sú často veľmi viditeľné. Nedávno sme boli opäť na Aljaške a pri porovnaní fotografií z roku 2003 je zrejmé, ako výrazne sa niektoré ľadovce za ten čas stiahli,“ podotýka fotograf. Na druhej strane upozorňuje na existujúce výnimky, napríklad argentínsky ľadovec Perito Moreno, ktorý sa stále zväčšuje. „Príroda je komplexný systém. Fotografia tak získava aj dokumentárnu hodnotu - zachytáva miesta pre budúce generácie v podobe, akú už o niekoľko rokov možno neuvidíme,“ uzatvára fotograf.
Filip Kulisev (1973) dokumentuje najpozoruhodnejšie miesta planéty a prostredníctvom svojich fotografií upozorňuje na jedinečnosť a krehkosť prírodného dedičstva. Absolvoval vyše 200 samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získal najprestížnejšie európske fotografické ocenenia Master QEP (Qualified European Professional Photographer) a Fellowship Britského inštitútu profesionálnych fotografov (FBIPP).
Návštevníci môžu obdivovať fotografie, na ktorých autor zachytil ľadovce Aljašky, púšte Namíbie, dramatickú krajinu Islandu, exotické morské scenérie, ale aj krásy Slovenska. „Nie je to tematická výstava venovaná jednej krajine alebo jednému motívu. Snažím sa ukázať rozmanitosť našej planéty - od ľadovcov cez púšte až po oceány. Amazing Planet je vlastne názov celého projektu, prostredníctvom ktorého už roky zachytávam krásu a jedinečnosť Zeme,“ hovorí fotograf a cestovateľ.
Kulisev fotografiu nikdy neštudoval. Miloval zemepis a chcel vidieť a zažiť krásy planéty Zem na vlastné oči. Jeho prvé fotky vznikli ako bežná dokumentácia svojich ciest. Dnes pri tvorbe využíva najmodernejšie technológie vrátane dronov, zachoval si však prístup z čias analógovej fotografie.
„Technológie fotografom určite uľahčili množstvo vecí. Veľký zlom prišiel pre mňa s dronmi približne v roku 2015. Zrazu sa otvorila úplne nová perspektíva. Vtáčí pohľad ponúka pohľady na krajinu, ku ktorým sme sa dovtedy dostávali len pomocou vrtuľníkov alebo malých lietadiel. Drony navyše umožňujú vytvárať mimoriadne kvalitné videozábery, často dokonca lepšie ako z vrtuľníka, najmä vďaka stabilizácii obrazu,“ vysvetľuje Kulisev. Priznáva, že napriek tomu stále fotografuje pomerne striedmo. „Som z generácie, ktorá fotila na film, a preto sa snažím každý záber premyslieť ešte predtým, ako stlačím spúšť,“ dodal fotograf.
Kulisevove fotografie zároveň zachytávajú krajinu v období výrazných environmentálnych zmien. Počas opakovaných návštev mnohých lokalít má možnosť sledovať, ako sa menia v čase. „Keď sa po rokoch vrátite na rovnaké miesto, zmeny sú často veľmi viditeľné. Nedávno sme boli opäť na Aljaške a pri porovnaní fotografií z roku 2003 je zrejmé, ako výrazne sa niektoré ľadovce za ten čas stiahli,“ podotýka fotograf. Na druhej strane upozorňuje na existujúce výnimky, napríklad argentínsky ľadovec Perito Moreno, ktorý sa stále zväčšuje. „Príroda je komplexný systém. Fotografia tak získava aj dokumentárnu hodnotu - zachytáva miesta pre budúce generácie v podobe, akú už o niekoľko rokov možno neuvidíme,“ uzatvára fotograf.
Filip Kulisev (1973) dokumentuje najpozoruhodnejšie miesta planéty a prostredníctvom svojich fotografií upozorňuje na jedinečnosť a krehkosť prírodného dedičstva. Absolvoval vyše 200 samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí. Za svoju tvorbu získal najprestížnejšie európske fotografické ocenenia Master QEP (Qualified European Professional Photographer) a Fellowship Britského inštitútu profesionálnych fotografov (FBIPP).