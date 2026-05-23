V Galérii Umelka vyvrcholia oslavy 100. výročia jej sprístupnenia
Organizátori pripravili celodenný program pre deti, študentov, rodiny aj všetkých priaznivcov umenia.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Bratislavská Galéria Umelka si tento rok pripomína storočnicu od svojho sprístupnenia verejnosti. Oslavy venované prvému domu umenia na Slovensku - projektu Umelka 100 - vyvrcholia v sobotu v rámci podujatia Noc múzeí a galérií.
Organizátori pripravili celodenný program pre deti, študentov, rodiny aj všetkých priaznivcov umenia. Predstavia výstavy venované histórii aj súčasnosti Umelky vrátane archívnych materiálov, mail art projektu 100vka a výstavy detských prác Umelka 200.
Súčasťou podujatia budú aj kreatívne workshopy, odborné konzultácie pre uchádzačov o umelecké štúdium, komentované prehliadky budovy, hudobné vystúpenie a slávnostné odovzdanie cien detskej súťaže.
Výstavu „100vka (mail art projekt)“, ktorá je kolektívnym umeleckým projektom profesionálnych výtvarníkov, členov Slovenskej výtvarnej únie (SVÚ), vytvoreným na počesť storočnice budovy Umelky, predstavia o 16.00 h. Podľa SVÚ ide o spoločnú umeleckú oslavu miesta a ľudí, ktorí ho počas desaťročí formovali.
„Namiesto jednej veľkej autorskej výstavy projekt stavia na myšlienke kolektívu: množstva malých rovnocenných príspevkov, ktoré spolu vytvoria jeden celok,“ uvádza SVÚ k projektu, do ktorého sa umelci zapájajú prostredníctvom jedného autorského diela rovnakého formátu. Pracujú v ňom s číslom 100. „Každý ho môže uchopiť po svojom, osobne, symbolicky, hravo alebo abstraktne. Práve táto rôznorodosť prístupov je základom projektu: jedno zadanie, mnoho interpretácií,“ dodáva únia.
Ďalej približuje, že diela boli do galérie doručené poštou, čo nie je len praktické riešenie, ale aj vedomý odkaz na tradíciu tzv. poštového (mail art) umenia. „Tento spôsob práce zdôrazňuje výmenu myšlienok, spoluprácu na diaľku a demokratický princíp tvorby - každý príspevok má rovnakú váhu a stáva sa súčasťou spoločného obrazu,“ vysvetľujú Vanessa Ďurovičová a Tereza Janák Tomešová, kurátorky výstavy, ktorá „neoslavuje len architektúru či históriu budovy, ale predovšetkým komunitu autorov a autoriek, ktorí sú s Umelkou spätí“.
Výstava venovaná priestoru, ktorý patrí medzi najstaršie nepretržite fungujúce galérie na Slovensku a je spojená s významnými spoločenskými udalosťami našich dejín, bude prístupná v Klube Umelcov do 4. júna.
