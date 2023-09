Gemersko-malohontské múzeum vystavuje takzvané plevovky z 13. storočia

Rimavská Sobota 4. septembra (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vystavujú románske plevové tehly z kostolov v Gemerskom Jablonci a Žípe. Takzvané plevovky z 13. storočia môžu návštevníci v múzeu obdivovať do konca septembra. TASR o tom informoval archeológ GMM Alexander Botoš.



"Do našich končín znalosť výroby tehál priniesli Rimania, ktorí túto technológiu prebrali od Etruskov a rozšírili ju do všetkých kútov svojej rozsiahlej ríše, siahajúcej až k brehom Dunaja," priblížil Botoš. Ako dodal, po zániku Rímskej ríše výroba stavebnej keramiky na našom území upadla, opätovne sa objavila až s nástupom románskej architektúry.



Prvé tehlové stavby u nás boli podľa archeológa GMM vidiecke kostoly, počas celého stredoveku sa však tehla na území Slovenska používala prevažne ako doplnkový stavebný materiál popri kameni. Výnimkou sú napríklad románsko-gotické kostoly situované prevažne na južnom Slovensku.



"V románskom období sa používal osobitý druh tehál označovaný ako takzvané plevovky. Používané boli približne v 11. až 14. storočí, sú špecifické obsahom organického plniva v hline. Tehly sú typické mäkkým výpalom a pórovitým povrchom. Rozmery tehál boli veľmi variabilné, čo bolo pravdepodobne spôsobené ručnou výrobou tehál," vysvetlil Botoš.



V zbierkach GMM sú uložené plevovky, ktoré Botoš objavil počas archeologických výskumov románskeho Kostola sv. Abdona v Gemerskom Jablonci a v interiéri neskororománskeho-gotického kostola v obci Žíp. Plevové tehly z oboch lokalít sú datované do obdobia 13. storočia, verejnosti sú v priestoroch múzea prezentované v rámci aktivity Predmet mesiaca.