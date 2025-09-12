< sekcia Kultúra
V hlavnej súťaži festivalu filmov HoryZonty predstavia 25 diel
Autor TASR
Trenčín 12. septembra (TASR) - V hlavnej súťaži jubilejného 20. ročníka festivalu dobrodružných filmov HoryZonty (6. - 8. 11.) v Trenčíne odprezentujú autori 25 filmových diel. Spomedzi 71 snímok z celého sveta ich vybrala odborná porota. Informovala o tom riaditeľka festivalu Mária Dutková.
Hlavnou súťažou festivalu je medzinárodná súťažná filmová prehliadka. Do nej sú zaradené filmy, ktoré prešli predvýberom organizátorov. O víťazoch v celkovo piatich kategóriách rozhodne medzinárodná odborná porota, návštevníci budú hlasovať o Cenu divákov.
„O ceny určite zabojujú aj slovenské filmy, keďže nebudú chýbať ani snímky úspešných režisérov Pavla Barabáša, Rastislava Hatiara či Adama Lisého, ktorých tvorba nie je trenčianskemu publiku neznáma,“ uviedla riaditeľka festivalu.
Aj tento rok pripravili organizátori súťažnú prehliadku krátkych prezentácií HoryZonty Junior. Súťaž je určená deťom, ktoré majú chuť zdieľať svoje dobrodružstvo, zážitok z cestovania či outdoorových športov so svojimi rovesníkmi a chcú sa tak stať hosťami festivalu. Výzva Poď do toho! je stále otvorená všetkým deťom a tínedžerom.
Prezentácie môžu mať formu fotografií alebo videa, podmienkou je hovorené slovo. Dĺžka by nemala presiahnuť desať minút. Prihlásiť sa môžu deti a mládež od šesť do 12 rokov v dvoch vekových kategóriách. Uzávierka prihlášok je 15. októbra.
Súčasťou festivalu bude opäť aj fotosúťaž, tentoraz na tému Cesta na vrchol. Uzávierka prihlasovania do fotosúťaže je 19. októbra.
