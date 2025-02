V hlavnom meste otvárajú výstavu Titanic

Bratislava 20. februára (TASR) - Príbeh najslávnejšej lode sveta môžu prostredníctvom svetoznámej výstavy Titanic spoznať i obyvatelia a návštevníci hlavného mesta Slovenska. V novom prevedení, s modernými vizuálnymi prvkami ju vo štvrtok otvárajú v Sport Mall v bratislavskom Lamači.



Zuzana Benediktová z tímu organizátorov potvrdila, že až do 24. augusta čakajú návštevníkov na vyše 3500 štvorcových metroch predmety, ktoré boli súčasťou translatlantickej lode sveta i výbavy jej pasažierov. "Výstava Titanic prezentuje vyše 200 reálnych artefaktov, ktoré vylovili zo slávneho vraku na dne oceánu. Medzi exponátmi sú časti vybavenia lode, kusy nábytku, porcelán aj osobné predmety cestujúcich - šperky, kabelky a rôzne časti oblečenia," priblížila. "Dobovú atmosféru legendárneho parníka umocnia aj priestory verne približujúce kajuty, strojovňu či jedáleň," dodala.



Každý návštevník pri vstupe na výstavu obdrží "palubnú vstupenku" s konkrétnym menom reálneho človeka, ktorý na lodi v čase jej katastrofy bol. "Celú prehliadku tak môže prežiť tak, ako konkrétny cestujúci na palube Titanicu," dodala Benediktová.



Upozornila, že výstava zobrazuje historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu na Slovensku i vo svete na začiatku 20. storočia. Priblíži veľkú migračnú vlnu, kedy tisíce ľudí utekali z Európy pred chudobou a blížiacou sa prvou svetovou vojnou za vysnívaným bohatstvom do Ameriky. "Je teda sondou nielen do útrob legendárneho Titanicu, ale predovšetkým podá súhrnný obraz o slávnej dobe jeho vzniku," ozrejmila zástupkyňa organizátorov výstavy.



Titanic bol vo svojej dobe najväčšou osobnou transatlantickou loďou sveta, ktorá mala byť vizitkou technickej revolúcie. Bol určený na prevoz cestujúcich a pošty medzi Európou a Severnou Amerikou. Titanic však stroskotal vo vodách Atlantiku už počas svojej prvej plavby dňa 15. apríla 1912. V tento osudný deň zomrelo vyše 1500 osôb.