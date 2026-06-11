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V júni prichádzajú na Slovensko dve hudobné legendy
Bratislava privíta Stinga aj Scorpions.
Autor OTS
Bratislava 11. júna (OTS) - Slovenských fanúšikov čaká mimoriadny koncertný mesiac. Bratislava privíta v priebehu niekoľkých dní dve hudobné legendy, ktoré už desaťročia formujú svetovú hudobnú scénu. 20. júna vystúpi v Bratislave britský spevák, skladateľ a držiteľ mnohých prestížnych ocenení STING. O desať dní neskôr, 30. júna, rozozvučia TIPOS Arénu nemecké rockové ikony SCORPIONS, v rámci osláv svojho 60. výročia.
Dve mená, dve odlišné hudobné cesty, no spoločný status svetových legiend. Bratislava sa už o pár dní stane miestom stretnutia fanúšikov nadčasových melódií, silných emócií a hudby, ktorá prekonala hranice generácií.
Sting odkryje nové vrstvy svojich hitov
Medzi Stingom a slovenským publikom sa vytvorilo dlhoročné spojenie. Jeho koncerty na Slovensku sa pravidelne nesú v znamení vypredanej arény. Sú známe svojou jedinečnou atmosférou, pretože táto charizmatická hudobná legenda dokáže vytvoriť s publikom pocit blízkosti a osobného kontaktu. Každé Stingove vystúpenie je výnimočné a prináša nové hudobné aj emocionálne vrstvy jeho najznámejších skladieb.
Aktuálne turné „Sting 3.0“ sľubuje ďalší výnimočný večer. V sprievode virtuózneho gitaristu a dlhoročného spolupracovníka Dominica Millera a dynamického bubeníka Chrisa Maasa si slovenskí fanúšikovia budú môcť vypočuť tie najelektrizujúcejšie hity, ako aj raritnejšie kúsky z jeho nadčasovej diskografie.
Či už pôjde o hymnické skladby ako „Every Breath You Take“, „Englishman in New York“, „Roxanne“, romantickú „Fields of Gold“ aj „Shape Of My Heart“ alebo energickú „Message in a Bottle“ – každá pieseň zaznie v unikátnom podaní. Stingov koncert je zakaždým nový pohľad na jeho známe melódie, ktoré dostávajú svieži výraz a nové aranžmány.
Scorpions oslávia 60 rokov na scéne
Len o desať dní neskôr bude Bratislava patriť rockovej energii. Scorpions prichádzajú na Slovensko v rámci turné k 60. výročiu svojho vzniku. Kapela, ktorá predala viac ako 100 miliónov albumov a patrí medzi najúspešnejšie rockové formácie všetkých čias, pripravuje veľkolepú koncertnú oslavu svojej kariéry.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na nesmrteľné skladby „Wind of Change“, „Still Loving You“, „Send Me an Angel“ či „Rock You Like a Hurricane“. Práve notoricky známa skladba „Wind of Change“ sa stala symbolom historických zmien v Európe a dodnes patrí medzi najznámejšie rockové balady všetkých čias. Aj ďalšie veľké hity kapely Scorpions právom patria medzi najmelodickejšie rockové skladby, ktoré milujú fanúšikovia po celom svete.
Na pódiu sa predstavia Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee a Pawel Maciwoda. Skupina aj po šiestich desaťročiach dokazuje, že jej energia, charizma a kontakt s publikom zostávajú pre ich fanúšikov nezabudnuteľné.
Hudba svetovej úrovne
Sting aj Scorpions patria medzi umelcov, ktorí už dávno prekročili hranice vlastných hudobných žánrov. Ich skladby sa stali súčasťou svetovej hudobnej kultúry a sprevádzajú celé generácie poslucháčov. Jún preto prinesie slovenskému publiku vzácnu príležitosť zažiť v priebehu niekoľkých dní dve výnimočné koncertné udalosti. Či už ide o Stingovu precíznu hudobnú eleganciu alebo rockovú energiu Scorpions, Bratislava bude počas tohto mesiaca patriť hudbe najvyššej svetovej úrovne.
Vstupenky na obe podujatia sú dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk
Dve mená, dve odlišné hudobné cesty, no spoločný status svetových legiend. Bratislava sa už o pár dní stane miestom stretnutia fanúšikov nadčasových melódií, silných emócií a hudby, ktorá prekonala hranice generácií.
Sting odkryje nové vrstvy svojich hitov
Medzi Stingom a slovenským publikom sa vytvorilo dlhoročné spojenie. Jeho koncerty na Slovensku sa pravidelne nesú v znamení vypredanej arény. Sú známe svojou jedinečnou atmosférou, pretože táto charizmatická hudobná legenda dokáže vytvoriť s publikom pocit blízkosti a osobného kontaktu. Každé Stingove vystúpenie je výnimočné a prináša nové hudobné aj emocionálne vrstvy jeho najznámejších skladieb.
Aktuálne turné „Sting 3.0“ sľubuje ďalší výnimočný večer. V sprievode virtuózneho gitaristu a dlhoročného spolupracovníka Dominica Millera a dynamického bubeníka Chrisa Maasa si slovenskí fanúšikovia budú môcť vypočuť tie najelektrizujúcejšie hity, ako aj raritnejšie kúsky z jeho nadčasovej diskografie.
Či už pôjde o hymnické skladby ako „Every Breath You Take“, „Englishman in New York“, „Roxanne“, romantickú „Fields of Gold“ aj „Shape Of My Heart“ alebo energickú „Message in a Bottle“ – každá pieseň zaznie v unikátnom podaní. Stingov koncert je zakaždým nový pohľad na jeho známe melódie, ktoré dostávajú svieži výraz a nové aranžmány.
Scorpions oslávia 60 rokov na scéne
Len o desať dní neskôr bude Bratislava patriť rockovej energii. Scorpions prichádzajú na Slovensko v rámci turné k 60. výročiu svojho vzniku. Kapela, ktorá predala viac ako 100 miliónov albumov a patrí medzi najúspešnejšie rockové formácie všetkých čias, pripravuje veľkolepú koncertnú oslavu svojej kariéry.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na nesmrteľné skladby „Wind of Change“, „Still Loving You“, „Send Me an Angel“ či „Rock You Like a Hurricane“. Práve notoricky známa skladba „Wind of Change“ sa stala symbolom historických zmien v Európe a dodnes patrí medzi najznámejšie rockové balady všetkých čias. Aj ďalšie veľké hity kapely Scorpions právom patria medzi najmelodickejšie rockové skladby, ktoré milujú fanúšikovia po celom svete.
Na pódiu sa predstavia Klaus Meine, Rudolf Schenker, Matthias Jabs, Mikkey Dee a Pawel Maciwoda. Skupina aj po šiestich desaťročiach dokazuje, že jej energia, charizma a kontakt s publikom zostávajú pre ich fanúšikov nezabudnuteľné.
Hudba svetovej úrovne
Sting aj Scorpions patria medzi umelcov, ktorí už dávno prekročili hranice vlastných hudobných žánrov. Ich skladby sa stali súčasťou svetovej hudobnej kultúry a sprevádzajú celé generácie poslucháčov. Jún preto prinesie slovenskému publiku vzácnu príležitosť zažiť v priebehu niekoľkých dní dve výnimočné koncertné udalosti. Či už ide o Stingovu precíznu hudobnú eleganciu alebo rockovú energiu Scorpions, Bratislava bude počas tohto mesiaca patriť hudbe najvyššej svetovej úrovne.
Vstupenky na obe podujatia sú dostupné v sieti Ticketportal a na www.vivien.sk