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V Karlových Varoch sa začal medzinárodného filmového festivalu
Na konci ceremoniálu si cenu prevzal Hoffman, ktorého celoživotné herecké dielo pripomenul niekoľkominútový zostrih.
Autor TASR
Praha/Karlove Vary 3. júla (TASR) - V Karlových Varoch sa v piatok začal 60. ročník medzinárodného filmového festivalu (MFF KV). Počas slávnostného otváracieho ceremoniálu si Krištáľový glóbus za mimoriadny prínos svetovej kinematografii prevzal americký herec Dustin Hoffman a cenu prezidenta festivalu si odniesla americká herečka, režisérka, producentka a scenáristka Maggie Gyllenhaalová, informuje spravodajkyňa TASR.
Po červenom koberci pred hotelom Thermal v piatok večer prešlo mnoho českých aj zahraničných hereckých osobností vrátane slovenskej herečky Táni Pauhofovej aj dvoch bývalých prvých dám v ČR - Livie Klausovej a Dagmar Havlovej. Najväčší ruch vzbudil príchod hlavnej hviezdy jubilejného festivalového ročníka, amerického herca Dustina Hoffmana. Pred červeným kobercom ho vítali davy fanúšikov, s ktorými sa fotil a najdlhšie zo všetkých zahraničných hostí rozdával autogramy.
V úvode otváracieho ceremoniálu vystúpili napríklad Ondřej Havelka, Barbora Poláková, Berenika Kohoutová, Dan Bárta či Matěj Ruppert s variáciami na známe české aj zahraničné hity a tiež na českú hymnu. Ako prvá si cenu prevzala Gyllenhaalová, ktorej tvorbu predstavil niekoľkominútový zostrih najznámejších filmov. Počas ďakovnej reči zaspomínala, ako 19-ročná študovala v Prahe a z celého večera bola dojatá.
Na konci ceremoniálu si cenu prevzal Hoffman, ktorého celoživotné herecké dielo pripomenul niekoľkominútový zostrih. V prejave spomenul svoje začiatky a zároveň pripomenul, že onedlho bude mať 89 rokov. Podotkol, že bol pohltený prácou, pri ktorej strácal pojem o čase, ale práve preto si vraj herectvo zamiloval. Poďakoval sa za ocenenie a zdôraznil, že festivaly ako ten karlovarský podporujú a motivujú mladých hercov a filmárov, a práve to ich práci dáva podľa jeho slov skutočný zmysel. „Ďakujem vám nielen za toto ocenenie, ale hlavne za to, že sa rovnako ako ja staráte o tento typ umenia,“ dodal Hoffman.
Úvodným filmom 60. ročníka festivalu, ktorý si zároveň pripomína 80 rokov od prvého ročníka, je argentínsko-španielsky dokument Zápas storočia. Po ňom návštevníkov čaká úvodný koncert pred hotelom Thermal, ktorým bude sprevádzať hudobník NobodyListen a namiesto ohňostroja je pripravená dronová show, počas ktorej by oblohu malo rozžiariť 1300 dronov.
Festival potrvá do 11. júla a v jeho priebehu organizátori rozdajú ešte niekoľko cien. Okrem zahraničných hostí bude ocenená aj slovenská herečka, bývalá politička a diplomatka Magdaléna Vášáryová.
MFF KV je najväčší filmový festival v Česku a medzi filmármi je považovaný za najdôležitejšiu udalosť tohto druhu v strednej a východnej Európe. Je určený pre odbornú aj laickú verejnosť, ktorá si na ktorékoľvek premietanie môže kúpiť lístok.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Po červenom koberci pred hotelom Thermal v piatok večer prešlo mnoho českých aj zahraničných hereckých osobností vrátane slovenskej herečky Táni Pauhofovej aj dvoch bývalých prvých dám v ČR - Livie Klausovej a Dagmar Havlovej. Najväčší ruch vzbudil príchod hlavnej hviezdy jubilejného festivalového ročníka, amerického herca Dustina Hoffmana. Pred červeným kobercom ho vítali davy fanúšikov, s ktorými sa fotil a najdlhšie zo všetkých zahraničných hostí rozdával autogramy.
V úvode otváracieho ceremoniálu vystúpili napríklad Ondřej Havelka, Barbora Poláková, Berenika Kohoutová, Dan Bárta či Matěj Ruppert s variáciami na známe české aj zahraničné hity a tiež na českú hymnu. Ako prvá si cenu prevzala Gyllenhaalová, ktorej tvorbu predstavil niekoľkominútový zostrih najznámejších filmov. Počas ďakovnej reči zaspomínala, ako 19-ročná študovala v Prahe a z celého večera bola dojatá.
Na konci ceremoniálu si cenu prevzal Hoffman, ktorého celoživotné herecké dielo pripomenul niekoľkominútový zostrih. V prejave spomenul svoje začiatky a zároveň pripomenul, že onedlho bude mať 89 rokov. Podotkol, že bol pohltený prácou, pri ktorej strácal pojem o čase, ale práve preto si vraj herectvo zamiloval. Poďakoval sa za ocenenie a zdôraznil, že festivaly ako ten karlovarský podporujú a motivujú mladých hercov a filmárov, a práve to ich práci dáva podľa jeho slov skutočný zmysel. „Ďakujem vám nielen za toto ocenenie, ale hlavne za to, že sa rovnako ako ja staráte o tento typ umenia,“ dodal Hoffman.
Úvodným filmom 60. ročníka festivalu, ktorý si zároveň pripomína 80 rokov od prvého ročníka, je argentínsko-španielsky dokument Zápas storočia. Po ňom návštevníkov čaká úvodný koncert pred hotelom Thermal, ktorým bude sprevádzať hudobník NobodyListen a namiesto ohňostroja je pripravená dronová show, počas ktorej by oblohu malo rozžiariť 1300 dronov.
Festival potrvá do 11. júla a v jeho priebehu organizátori rozdajú ešte niekoľko cien. Okrem zahraničných hostí bude ocenená aj slovenská herečka, bývalá politička a diplomatka Magdaléna Vášáryová.
MFF KV je najväčší filmový festival v Česku a medzi filmármi je považovaný za najdôležitejšiu udalosť tohto druhu v strednej a východnej Európe. Je určený pre odbornú aj laickú verejnosť, ktorá si na ktorékoľvek premietanie môže kúpiť lístok.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)