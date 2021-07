Vica Kerekes hľadá toho pravého vo filme Snúbenec alebo milenec?

Na snímke sprava režisérka Nóra Lakos, herci Vica Kerekes, László Mátray a kameraman Dániel Bálint. FOTO Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 27. júla (TASR) - Do kín mieri maďarská romantická komédia Snúbenec alebo milenec?, v ktorej si hlavnú úlohu zahrala slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes. Film režisérky Nóry Lakos, ktorý mal u našich južných susedov premiéru minulý rok na jeseň, predstavili tvorcovia a herci v utorok v Bratislave. Snímka vstupuje do kinodistribúcie 29. júla so slovensko-českým dabingom.uviedla na tlačovej konferencii Lakos.Prináša príbeh tridsiatničky Dory, ktorá nemá šťastie v láske ani v podnikaní. Najskôr ju náhle opustí muž jej života a ako keby to nestačilo, zasnúbi sa s inou. Dora sa však riadi heslom, že aj nenaplnená láska môže byť sladká a po rozpade vzťahu si otvorí cukráreň, v ktorej ponúka koláčiky pomenované po nešťastných ľúbostných pároch z filmovej histórie. Zdá sa, že ani úspech v biznise nie je hlavnej hrdinke súdený a cukrárni čoskoro hrozí krach. Cukrárka sa však odmieta vzdať a vymyslí plán, ako získať späť svoju lásku a zároveň zachrániť podnikanie. Zoženie si falošného manžela, z prostorekého malého suseda urobí svojho adoptívneho syna a prihlási sa do súťaže o finančnú podporu pre rodinné firmy.komentovala režisérka obsadenie filmu. Pre TASR potvrdila, že Kerekes za účinkovanie v snímke získala cenu pre najlepšiu komediálnu herečku na GELOS Comedy Film Festivale v Moskve.povedala pre TASR Kerekes.V snímke ďalej účinkuje maďarský herec rumunského pôvodu László Mátray, ktorý býva označovaný ako maďarský Ryan Gosling. Ľúbostný trojuholník uzatvára Miklós Bányai v úlohe Dorinho expriateľa. Romantický príbeh dopĺňa vtipnými hláškami Dorin fiktívny syn, malý herecký talent Erik Gyarmati.