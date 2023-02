V Kunsthalle Bratislava predstavia umelcov Ceny Oskára Čepana 2022

Bratislava 23. februára (TASR) – Kolektívnu výstavu piatich vizuálnych umelcov, ktorých vybrala medzinárodná odborná porota Ceny Oskára Čepana (COČ) 2022 spomedzi 57 prihlásených, otvoria vo štvrtok v Kunsthalle Bratislava. Výstavu pod názvom Call Me If You Need Me s dielami Lenky Adamcovej, Petra Kašpara, Moniky Pascoe Mikyškovej, Michala Mitru a Jána Skaličana, ktoré "ukazujú, že svet môžeme vnímať aj inak, ako to máme zaužívané", si môže verejnosť pozrieť do 15. mája.



"V tých dielach sa akoby pozeráme do seba, súvisí to aj s celým procesom tvorby výstavy, bolo to skôr o introspekcii. Myslím si, že predznačuje ďalší vývoj ceny. Je to o ponore do seba, o hľadaní miesta v procese," uviedla na štvrtkovej tlačovej konferencii kurátorka Ema Hesterová. Podľa nej výstava prináša aj introspekciu na osobnej úrovni. "Všetci umelci nám vo svojich dielach veľmi odkrývajú seba, snažia sa nám predostrieť nové nahliadanie na cítenie, odkloniť nás od vnímania sveta, ktorý je pre nás bežný, zmyslový," poznamenala.



Cenu Oskára Čepana 2022 sprevádzajú viaceré zmeny, ktoré ju aj ovplyvňujú, po novom má nesúťažný model. Jej nová riaditeľka Andrea Kutlíková ďalej avizuje, že cena pre mladých tvorcov súčasného vizuálneho umenia čaká tento rok "komplexnejšia reformácia". Má priniesť otvorenú diskusiu naprieč umeleckou scénou, novinkou je tiež divácka cena.



Cenu Oskára Čepana 2023 sa organizátori rozhodli nevyhlásiť, ohlásili ročnú pauzu. "Bude to rok reformy, o cenu je záujem, v 27. ročníku sme mali historicky najviac prihlásených umelcov, ale treba, aby reagovala na aktuálne dianie," poznamenala Kutlíková.



Podľa riaditeľa KHB Jena Kratochvila sa COČ 2023 neodohráva aj z toho dôvodu, že Fond na podporu umenia tento rok zrušil podporu pre študentov a rozhodol sa nepodporiť cenu s 27-ročnou tradíciou. "Zostali sme nepodporení ako mnoho iných relevantných a kvalitných inštitúcií, projektov a jednotlivcov, bude to riešiť nové vedenie fondu," komentovala situáciu Kutlíková. Podčiarkla, že cena s 27-ročnou históriou nemôže závisieť od jednej nepodporenej žiadosti. "Chcela by som tento projekt spraviť udržateľným, samozrejme, sú v hre aj granty,“ dodala.



Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.