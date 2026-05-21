< sekcia Kultúra
V kine Lumiére je výstava plagátovej tvorby K. Teissiga
Karel Teissig študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Académie Royale des Beaux-Arts v Bruseli.
Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Bratislavské kino Lumiére zdobia plagáty českého maliara, grafika a ilustrátora Karla Teissiga, ktorý významne ovplyvnil českú filmovú plagátovú tvorbu. Výstava jeho plagátov nadväzuje na celoročný výstavný projekt Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989. TASR o tom informoval Slovenský filmový ústav (SFÚ). Výstava potrvá do 31. augusta.
Projekt Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989 doteraz predstavil tvorbu štyroch najvýznamnejších predstaviteľov plagátovej tvorby Milana Grygara, Zdeňka Zieglera, Karla Vacu a Josefa Vyleťala. V priestoroch kina tak návštevníci od marca minulého roka do apríla tohto roka videli výber 130 plagátov, ktoré reprezentujú to najlepšie, čo v plagátovej tvorbe u nás vzniklo.
Kino Lumiére v spolupráci s Pavlom Rajčanom, kurátorom výstavného cyklu a zbierky autorských výtvarných filmových plagátov Terryho ponožky, najväčšej súkromnej zbierky filmových plagátov v Českej republike, sa rozhodli na projekt nadviazať výstavou plagátov Teissiga, ktorý rovnako patrí k popredným predstaviteľom československého filmového plagátu.
Karel Teissig študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Académie Royale des Beaux-Arts v Bruseli. Vo svojej práci sa zameriaval na plagátovú tvorbu, drobnú a užitú grafiku, ilustráciu, knižnú grafiku a kresbu. Vystavovať začal v 50. rokoch minulého storočia. Úspech doma a v zahraničí mu priniesla predovšetkým tvorba filmových plagátov, ktoré realizoval najčastejšie technikou koláže a maľbou. „V rokoch 1959 až 1989 pracoval pre Ústrednú požičovňu filmov, pre ktorú v tomto období vytvoril 103 filmových plagátov. Za plagát k francúzskemu filmu Burziáni (1958) získal v roku 1964 Cenu Toulousa-Lautreca,“ dodáva SFÚ.
Spresňuje, že výstava predstavuje 30 plagátov a ponúka to najlepšie z Teissigovej tvorby. Napríklad taliansku kinematografiu zastupujú plagáty k filmom Boccaccio (1962), Talianky a láska (1961), Lotor po pravici (1968) a Démon (1963), francúzsku kinematografiu zasa plagáty k snímkam Štyri pravdy (1962), Hibernatus (1969) a Nepremožiteľná Leontína (1968). Medzi jeho najznámejšie plagáty patria tie k filmom Šelma na slobode (1959), Pán Toši (1965), Ťažké roky (1948) a 10 malých černoškov (1965).
Československú kinematografiu na výstave reprezentujú plagáty k štyrom filmom. „Nežnú erotickú náladu nechal Karel Teissig zaznieť v plagátoch Papilio (1986) režiséra Jiřího Svobodu a v koprodukčnej snímke Janusza Majewského Kainovo znamenie z roku 1989. Ďalej môžete vidieť vynikajúci plagát k vojnovému filmu Transport z raja (1962), ktorý na námet Arnošta Lustiga režíroval Zdeněk Brynych, silno evokujúci atmosféru Lustigovej knihy, a hravo poetickú koláž na plagáte k filmu Smrť krásnych srncov (1987) Karla Kachyňu,“ približuje kurátor výstavy Pavel Rajčan.
Projekt Zlatá éra československého filmového plagátu 1960 - 1989 doteraz predstavil tvorbu štyroch najvýznamnejších predstaviteľov plagátovej tvorby Milana Grygara, Zdeňka Zieglera, Karla Vacu a Josefa Vyleťala. V priestoroch kina tak návštevníci od marca minulého roka do apríla tohto roka videli výber 130 plagátov, ktoré reprezentujú to najlepšie, čo v plagátovej tvorbe u nás vzniklo.
Kino Lumiére v spolupráci s Pavlom Rajčanom, kurátorom výstavného cyklu a zbierky autorských výtvarných filmových plagátov Terryho ponožky, najväčšej súkromnej zbierky filmových plagátov v Českej republike, sa rozhodli na projekt nadviazať výstavou plagátov Teissiga, ktorý rovnako patrí k popredným predstaviteľom československého filmového plagátu.
Karel Teissig študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a na Académie Royale des Beaux-Arts v Bruseli. Vo svojej práci sa zameriaval na plagátovú tvorbu, drobnú a užitú grafiku, ilustráciu, knižnú grafiku a kresbu. Vystavovať začal v 50. rokoch minulého storočia. Úspech doma a v zahraničí mu priniesla predovšetkým tvorba filmových plagátov, ktoré realizoval najčastejšie technikou koláže a maľbou. „V rokoch 1959 až 1989 pracoval pre Ústrednú požičovňu filmov, pre ktorú v tomto období vytvoril 103 filmových plagátov. Za plagát k francúzskemu filmu Burziáni (1958) získal v roku 1964 Cenu Toulousa-Lautreca,“ dodáva SFÚ.
Spresňuje, že výstava predstavuje 30 plagátov a ponúka to najlepšie z Teissigovej tvorby. Napríklad taliansku kinematografiu zastupujú plagáty k filmom Boccaccio (1962), Talianky a láska (1961), Lotor po pravici (1968) a Démon (1963), francúzsku kinematografiu zasa plagáty k snímkam Štyri pravdy (1962), Hibernatus (1969) a Nepremožiteľná Leontína (1968). Medzi jeho najznámejšie plagáty patria tie k filmom Šelma na slobode (1959), Pán Toši (1965), Ťažké roky (1948) a 10 malých černoškov (1965).
Československú kinematografiu na výstave reprezentujú plagáty k štyrom filmom. „Nežnú erotickú náladu nechal Karel Teissig zaznieť v plagátoch Papilio (1986) režiséra Jiřího Svobodu a v koprodukčnej snímke Janusza Majewského Kainovo znamenie z roku 1989. Ďalej môžete vidieť vynikajúci plagát k vojnovému filmu Transport z raja (1962), ktorý na námet Arnošta Lustiga režíroval Zdeněk Brynych, silno evokujúci atmosféru Lustigovej knihy, a hravo poetickú koláž na plagáte k filmu Smrť krásnych srncov (1987) Karla Kachyňu,“ približuje kurátor výstavy Pavel Rajčan.