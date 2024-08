V Kine Lumiére otvoria prehliadku filmov o Povstaní a odboji

Bratislava 29. augusta (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa vo štvrtok začína prehliadka Lumiére pod paľbou, ktorú pripravil Slovenských filmový ústav (SFÚ) pri príležitosti 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP). Štvormesačný cyklus, ktorý ukáže Povstanie ako kľúčovú tému v dejinách slovenskej kinematografie aj v menej známych alebo zabudnutých filmoch o Povstaní a odboji, otvorí dráma V hodine dvanástej (1958). Do konca roka sa uskutoční 17 projekcií hraných aj dokumentárnych, dlhometrážnych i krátkych filmov.



Cyklus otvára film V hodine dvanástej (1958), nepriamo inšpirovaný skutočnou udalosťou zajatia desiatich povstalcov jednotkou SS a ich uväznenia v Banskej Bystrici. V programe je aj dráma o rozhodovaní sa medzi službou okupantom a rezistenciou Človek na moste (1972) Jána Lacka, tiež diptych o armádnom odbojárovi, disidentovi a nakoniec povstalcovi Ľudovítovi Kukorellim Život na úteku (1975) a Choď a nelúč sa (1979) Jozefa Režuchu, ďalej obraz občianskeho konfliktu prerastajúceho do osobného revanšu Súkromná vojna (1977) Martina Hollého a pohľad na kritickú situáciu v obci počas prechodu frontov vo filme Veľká noc a veľký deň (1974) Štefana Uhra. Návštevníci kina si môžu pozrieť aj neprávom zabudnutý Uhrov film Zlaté časy (1978). Filmová historička a publicistka Eva Vženteková, autorka projektu a dramaturgička cyklu Lumiére pod paľbou, dáva do pozornosti aj "sčasti ideologizovanú komédiu" Cnostný Metod (1979) režiséra Jána Lacka.



Prehliadka ponúka i dva tematicky analogické celovečerné dokumenty Návrat do horiaceho domu (2014) Anny Gruskovej a Ako som sa stala partizánkou (2021) Very Lackovej a tiež žurnál spoločnosti Nástup z obdobia Slovenského štátu a dobové dokumenty Trvalé svetlá (1940) Ivana J. Kovačeviča, V bielom raji (1943) Eugena Mateičku a Na ostrove kormoránov (1944/46) Paľa Bielika. Súčasťou prehliadky sú aj dve pásma predtým prevažne trezorových krátkych filmov Nedokončená kronika (1967), Povstaleckí letci (1974) a stredometrážnych dokumentov Maličká ríša (1964) a Generáli (1969) v dramaturgii ich tvorcu či spolutvorcu Rudolfa Urca.



Diváci si môžu pozrieť aj dokument o Ľudovítovi Kukorellim Monológy (1964) režisérov Martina Slivku a Miloslava Kubíka. "Venuje sa pôsobeniu partizánskej brigády Čapajev na východnom Slovensku a tiež nejasnostiam okolo smrti jedného z jej veliteľov Ľudovíta Kukorelliho," dodáva SFÚ.