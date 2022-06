V kine Lumiére štartuje letný projekt €urópske filmy za €uro

Bratislava 15. júna (TASR) - V bratislavskom kine Lumiére sa v stredu začína letný projekt €urópske filmy za €uro, ktorý pravidelne prináša kvalitné a oceňované filmy z prestížnych festivalov za cenu jedno euro. "Tohtoročná kolekcia pozostáva z 35 titulov. Sú medzi nimi filmy prevažne z obdobia posledných piatich rokov, ale napríklad aj české snímky z 90. rokov minulého storočia," uviedla pre TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Projekt potrvá do 31. augusta, denne sa premietne jeden film.



Z minuloročných titulov uvedie muzikál Annette od francúzskeho režiséra Leosa Caraxa, ktorý vlani otváral MFF Cannes a z festivalu si odniesol cenu za réžiu. Na canneskom festivale mal premiéru aj zatiaľ posledný film Paula Verhoevena Benedetta, ktorý vstúpil do kín len tento rok. Premietať sa bude aj animovaný celovečerný česko-slovenský film Moja afganská rodina Michaely Pavlátovej, ocenený porotou na festivale animovaných filmov v Annecy.



Diváci si môžu pozrieť i drámu Leto 85 od režiséra Francoisa Ozona, nórsky dokumentárny film Maliarka a zlodej, rodinný vojnový film Útek cez hranice či český animovaný poviedkový film Maškrtné medvedie príbehy.



V programe projektu figurujú tiež dva tituly českého režiséra Sašu Gedeona z 90. rokov, ktorými ako mladý tvorca vzbudil mimoriadny záujem divákov i odbornej verejnosti. Debutoval v roku 1995 tragikomédiou Indiánske leto, ktorou nadviazal na poetiku filmov českej novej vlny. Autorský rukopis naplno rozvinul v druhom celovečernom filme Návrat idiota (1999), ktorého ústredný hrdina František je inšpirovaný hlavnou postavou románu F. M. Dostojevského Idiot. Film na udeľovaní národných filmových cien Český lev získal päť sošiek vrátane ceny za najlepší film. "Oba Gedeonove filmy, ktoré v čase svojho vzniku otvorili dvere do filmového sveta dnes už úspešným hercom strednej generácie, ako Tatiana Dyková, Klára Issová, Aňa Geislerová či Pavel Liška, budú v projekte €urópske filmy za €uro uvedené v digitálne reštaurovanej podobe," avizuje SFÚ.



V projekte sú zastúpené aj diela celosvetovo známych režisérov, diváci sa môžu tešiť na snímky Gaspara Noého, Paola Sorrentina i Pawla Pawlikovského. Z divácky bohato navštevovaných filmov zaradili do projektu Divoké historky (2014) Damiána Szifrona, Zažiť to znovu (2019) Nicolasa Bedosa či filmy francúzskej režisérskej dvojice Olivier Nakache a Eric Toledano Kým nás svadba nerozdelí (2017) a Samba (2014).