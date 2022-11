V Kluknave otvorili múzeum obuvi, priblíži ju od praveku po súčasnosť

Kluknava 17. novembra (TASR) – Prvé múzeum obuvi na Slovensku vo štvrtok slávnostne otvorili v obci Kluknava v okrese Gelnica. Prezentuje obuv používanú od praveku po súčasnosť.



Zriaďovateľom múzea je obec. Ako informovali organizátori, vystavuje repliky topánok z kamennej i bronzovej doby, ťažisko expozície však spočíva v obuvi z čias prvej Československej republiky a Československej socialistickej republiky. Súčasťou stálej výstavy sú aj figuríny prezentujúce nielen topánky, ale i odevy od 50. rokov minulého storočia po nové milénium. Zbierku uzatvára sieň osobností s portrétmi a topánkami známych športovcov, hercov, spevákov a vedcov. Väčšina z nich k tomu priložila aj listy, v ktorých objasňuje ich príbeh. Múzeu takto do zbierok prispeli Miroslav Šatan, Petra Vlhová, Matej Tóth, Kamila Magálová, Michal Hudák, Zuzana Kocúriková, Jozef Ráž, Ján Lehotský, Lev Bukovský a ďalší.



Idea múzea vznikla pred dvoma rokmi spojením síl historičky Uršule Ambrušovej Tajkov, spisovateľa Slavomíra Szabóa a starostu Kluknavy Štefana Kováča. "Obec zakúpila a zrenovovala pamiatkovo chránenú budovu z prelomu 18. a 19. storočia, v ktorej bývali správcovia majetku Csákyovcov z tunajšieho kaštieľa. Po vzniku Československa sa v objekte nachádzala obuvnícka dielňa. Obuvníctvo bolo s Kluknavou spojené do 90. rokov, keď sa ešte v miestnej pridruženej výrobe šili vršky topánok pre obuvnícke závody v Zlíne," priblížil Kováč, ktorý v nedávnych komunálnych voľbách už post starostu neobhajoval.



Časť vystavených zbierok tvoria repliky prehistorickej obuvi. "Napríklad topánok starých 10.500 rokov, čo bol pravdepodobne najstarší nález obuvi, na ktorý archeológovia naďabili v jaskyni Forst Cave v Oregone. Z gotiky máme vystavené kovové sabatony, ktoré tvorili súčasť rytierskeho brnenia. Nechýbajú ani typické ľudové topánky, ako slovenské krpce, holandské dreváky či laponské topánky zo sobej kože," uviedol Szabó.



Súčasťou zbierok je aj Kluknavská chyža, ktorá približuje izbu a dielňu obuvníka s dobovými nástrojmi, topánkami a figurínami v historických ľudových odevoch. Exponáty zoradili podľa veku, približne od prvej svetovej vojny po 90. roky. "Tiež však podľa účelu využitia, takže od obuvi denného nosenia cez obuv športovú až pracovnú, ako topánky vojakov, zdravotných sestier, robotníkov pri vysokej peci a podobne. Zbierkou zároveň mapujeme rozvoj obuvníckeho priemyslu v Československu," dodala historička Ambrušová Tajkov.



Múzeum bude najbližšie otvorené aj v sobotu (19. 11.) od 9.00 do 12.00 h.