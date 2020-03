V. Klusák: Herečky vo filme V sieti sú hrdinky

Bratislava 5. marca (TASR) - Tabuizovanú tému zneužívania detí na internete otvára celovečerný dokumentárny film V sieti, ktorý vo štvrtok vstupuje do kinodistribúcie. V experimente Víta Klusáka a Barbory Chalupovej tri dospelé herečky s detskými črtami dostávajú prostredníctvom falošných profilov na sociálnych sieťach za úlohu predstierať, že majú 12 rokov a v kópiách detských izieb, postavených vo filmových ateliéroch, chatujú a skypujú s mužmi všetkých vekových kategórií, ktorí ich na internete vyhľadali a oslovili.



"Téma napĺňa definíciu zmyslu dokumentárneho filmu, nijako inak než takýmto experimentom by sa to natočiť nedalo. Dokument má nazerať za oponu nejakého spoločenského fenoménu a ukázať niečo, čo by inak spoločnosť nevidela, nezacítila a neuvedomila si. Mojím hnacím motorom bolo hlavne to, že tá vec môže pomôcť a že môžeme ukázať niečo, čo by sa inými prostriedkami ukázať nedalo," povedal pre TASR Klusák. Nakrúcanie filmu, v ktorom veľká väčšina mužov požaduje sex prostredníctvom videohovorov, trom alias 12-ročným dievčatám posielajú fotografie svojich prirodzení, odkazy na porno alebo sa dievčatá pokúšajú vydierať, prebiehalo v Českej republike pod dohľadom riaditeľky českej linky dôvery, psychologičky, sexuologičky, advokáta a kriminalistu so špecializáciou na kyberšikanu. Získané dáta filmári odovzdali polícii. V súčasnosti prebieha vyšetrovanie. Zatiaľ v dvoch prípadoch boli podané návrhy na obžalobu.



"Chceli sme čo najpresnejšie ukázať všetky triky a manipulácie, ktoré predátori vo svojej komunikácii s deťmi používajú," hovorí Barbora Chalupová s tým, že dokumentaristi si uvedomovali etickú krehkosť svojho experimentu, preto ho hneď od začiatku konzultovali s odborníkmi. "Zároveň sme chceli s divákmi hrať úplne priamu hru a preto sme sa rozhodli, že ich experimentom, bez skrývania vlastných pochybností a nevydarených situácií, sami prevedieme. Ak by sme nakrútili film iba ako súbor rozhovorov alebo reportáž, nikto by si nedokázal predstaviť, čím všetkým v dnešnej dobe deti prechádzajú," konštatovala režisérka. Priznala tiež vec, ktorá ju zarazila: "Vedeli sme, že tento fenomén je tu minimálne desať rokov. V posledných rokoch sa však deje to, že si dievčatá a chlapci začali uvedomovať hodnotu svojich obnažených tiel a na internete sa bez váhania za kredit či novú aplikáciu do telefónu, predávajú."



Tri protagonistky predstavujúce 12-ročné dievčatá, ktoré oslovili za desať dní v ateliéri 2458 internetových predátorov, stvárnili Tereza Těžká, Anežka Pithartová a Sabina Dlouhá. "Pre mňa osobne sú hrdinky, museli úplne prirodzene vystupovať vo filme, keď ich protihráč netušil, že ony nie sú dievčatká, nebol tam priestor opakovať záber, bola to čistá improvizácia. Museli byť odvážne, pretože išli do boja s niečím, čo sa poriadne nedá vysvetliť, ony samy nevedeli, do čoho sa púšťajú," konštatoval Klusák.



Film sa dostane k divákom po celom Slovensku postupne v dvoch verziách. Vo verzii od 15 rokov od 5. marca a vo verzii V sieti: projekcia pre školy, ktorá je určená pre deti od 12 rokov. Tú budú môcť deti vidieť v kinách od 19. marca. Kinodistribúciu bude sprevádzať osvetová kampaň.