V Košiciach sa začal festival Biela noc

Košice 9. októbra (TASR) – Takmer štyri desiatky umeleckých diel vrátane multimediálnych inštalácií ponúka v Košiciach tradičný festival Biela noc, ktorý sa začal v piatok (8. 10.) večer a potrvá do 24. októbra. Nepriaznivá pandemická situácia výrazne ovplyvnila jeho formát, diela budú aktívne len počas piatkov a víkendov v čase od 18.30 do 22.00 h.



Prístup k ohradeným expozíciám majú len návštevníci zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. Deti do 12 rokov sa preukazovať očkovacím preukazom nemusia. Neohradené diela sú dostupné pre všetkých. Takmer všetky aktivity v rámci festivalu sú bezplatné.



„Mnohým inštaláciám sme napríklad v uplynulých dňoch menili umiestnenie – väčšina z nich sa teraz koncentruje v Mestskom parku, v areáli Kasární/Kulturpark či v nádvoriach a interiéroch, pretože sme povinní všetkých návštevníkov evidovať a zapísať ich kontaktné údaje, čo je možné len v ohradenom priestore,“ uviedla riaditeľka festivalu Zuzana Pacáková s tým, že niektoré diela museli zrušiť úplne.



Vzhľadom na vývoj situácie návštevníkom odporúča sledovať sociálne siete a mobilnú aplikáciu podujatia, ktorá každú aktualitu oznámi cez notifikácie. Festivalová mapa je tento rok k dispozícii len on-line.



Ako informovalo vedenie mesta, počas festivalových dní budú Mestský park pre bežnú verejnosť uzatvárať okolo 17.30 h. Pre návštevníkov Bielej noci tu budú pripravené napríklad geometrická krajina od autora tvoriaceho pod značkou sedemminut, svetelní jogíni Pavla Trubena, apokalyptickí rastlinní bežci Evy Moflárovej a iné. „Erik Binder pripravil pyramídu zo starých práčok. Je to vtipná vec, ktorá zároveň odkazuje na recykláciu a ekológiu,“ priblížila Pacáková.



Hoci vstup k jednotlivým objektom a inštaláciám bude regulovaný, bežná prechádzka košickými ulicami podľa organizátorov ponúkne výhľad na niekoľko ukážok súčasného umenia. Svetelnou mágiou ožije napríklad budova Košického samosprávneho kraja (KSK), ďalšie projekcie oživia budovu Štátnej filharmónie Košice (ŠfK) či Štátneho divadla Košice (ŠDKE).



Festival sa vlani z dôvodu pandémie nového koronavírusu nekonal, ten tohtoročný je venovaný súčasnému slovenskému umeniu.