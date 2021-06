V košickej knižnici predstavujú tvorbu hluchoslepého umelca M.Kovalíka

Košice 29. júna (TASR) – Podeliť sa o svoje vnútorné pocity a vnímanie sveta prostredníctvom výtvarných prác sa snaží Martin Kovalík, ktorý trpí kombinovaným zrakovým a sluchovým hendikepom. Výstavu jeho prác pod názvom Všetko, čo mám rád slávnostne otvorili v utorok v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice - Nezábudka.



Autor je prijímateľom sociálnej služby špecializovaného zariadenia Maják n.o. „Od narodenia je nepočujúci a prakticky nevidiaci – zvyšky zraku má už len v jednom oku. Sme na neho hrdí, na jeho zanietenosť a túžbu ukázať verejnosti, že aj napriek ťažkým životným situáciám môže byť svet okolo nás krásny a motivujúci. V procese arteterapie urobil veľké osobnostné i kreatívne pokroky,“ povedala pre TASR riaditeľka uvedenej neziskovej organizácie Henrieta Heidecker s tým, že ocenenie jeho tvorby je pre neho veľkou motiváciou.







Kovalík v minulosti maľovať nechcel, pretože si myslel, že je to pre malé deti. Neskôr v galériách videl obrazy umelcov, a tak začal maľovať mačku, ktorú má rád. „Tiež som skúsil maľovať kvety, stále vymýšľam niečo nové,“ uviedol. Tvorí pod odborným dohľadom výtvarníka Helmuta Bistiku, ktorý je tiež kurátorom výstavy.



Ako za jej organizátorov povedal riaditeľ združenia Feman Eduard Buraš, ide o špeciálnu výstavu autora so sluchovo-zrakovým znevýhodnením a pridruženými zdravotnými problémami, ktoré vo veľkej miere obmedzujú kvalitu jeho života. „Preto si myslím, že by sme sa aj takto mali na tieto obrazy pozerať. Vnímať ich ako niečo unikátne. Všetky tie farby, tvary a vôbec prevedenia jednotlivých kúskov, ktorými nás Martin Kovalík v obrazoch ohuruje, sú ako dary a zároveň ako veľká výzva pozerať na svet inými, pre nás našťastie, zdravými očami,“ povedal.



Podľa riaditeľky knižnice Kamily Prextovej táto výstava zapadne do pobočky Nezábudka, ktorá je bezbariérovo upravená a v ktorej sa prioritne venujú práve práci s hendikepovaným čitateľom. „Teším sa, že sprostredkujeme čitateľom a návštevníkom, ako sa dá tešiť aj z mála a možno tiež inšpirujeme, že kto hľadá vlastnú cestu, či svoje miesto na zemi, ten ich nájde. Martin Kovalík je toho svetlým príkladom,“ uviedla.



Výstava potrvá do 31. augusta.