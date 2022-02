Kremnické múzeum pozýva na výstavu maliara Viliama Pirchalu

Kremnica 10. februára (TASR) – Vernisážou výstavy akademického maliara Viliama Pirchalu otvorili vo štvrtok v kremnickom Múzeu mincí a medailí tohtoročnú výstavnú sezónu. Ako TASR informovala referentka propagácie múzea Miriam Kostrianová, grafickú tvorbu Pirchalu budú môcť návštevníci v galerijných priestoroch múzea obdivovať do 1. mája.



Život a tvorba Viliama Pirchalu sú s Kremnicou úzko prepojené. V minulosti študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole (SUPŠ) v Kremnici, neskôr v štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V 90. rokoch 20. storočia sa Pirchala do Kremnice vrátil a stal sa pedagógom SUPŠ. V súčasnosti žije a tvorí v Hornej Vsi.



Pirchala patrí medzi významných umelcov generácie nadväzujúcej na predstaviteľov slovenskej výtvarnej moderny, svoje diela už predstavoval na tridsiatke výstav doma i v zahraničí. V kremnickom Múzeu mincí a medailí svoju tvorbu prezentoval dvakrát, a to v rokoch 1997 a 2011.



"Tohtoročná výstava autora je špecificky zameraná na grafickú tvorbu a jej výber od 70. rokov 20. storočia po dnes. Ponúka proces jeho uchvátenia sa a uchopenia tejto výtvarnej disciplíny cez techniky linoleorytu, suchej ihly, monotypie, prevládajúceho drevorezu, ale aj experimentálneho rýpania do RTG snímok," priblížila Kostrianová.