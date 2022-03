V kultúrnom dome na Myjave sprístupnia výstavu Trinásta komnata

Myjava 10. marca (TASR) - Výstavu výtvarných diel Ivany Hruškovej nazvanú Trinásta komnata sprístupnia 14. marca v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka na Myjave. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Autorka diel pochádza z Hlohovca, ale už osem rokov žije a tvorí v neďalekej obci Bojničky. "Vo svojej tvorbe sa venuje hlavne abstrakcii, ale nájdeme tu aj figurálne kompozície či krajinárske scenérie. Inšpiráciu nachádza všade okolo seba, v sebe, vo svojich pocitoch, ktoré potom zhmotňuje na plátne. Vyskúšala množstvo výtvarných techník a do obrazov zakomponováva rôzne materiály," uviedol Hrin.



Ako doplnil, maľuje akrylovými farbami na plátno a svoje diela oživuje 3D pastami, rôznymi metalickými farbami, práškami, hmotami, sprejmi a plátkami, pomocou ktorých vytvára štruktúrované povrchy. Učarovali jej najmä plátna väčších rozmerov. Namaľovala viac ako 160 obrazov. Svoju tvorbu prezentovala na mnohých miestach doma i v zahraničí.



Výstava bude sprístupnená do 25. marca v pondelok až stredu od 9.00 do 16.00 h a vo štvrtok a v piatok od 9.00 do 17.00 h. "Vernisáž je naplánovaná na pondelok 14. marca o 17.00 h a v rámci nej sa predstaví gitarovým a speváckym vystúpením Lívia Doležalová," informoval hovorca mesta.