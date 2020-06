V kultúrnych aktivitách krajanov dominuje folklór

Bratislava 22. júna (TASR) - Oblasť kultúry si medzi krajanmi aj v roku 2019 zachovala titul najzastúpenejšej činnosti, prostredníctvom ktorej si Slováci žijúci v zahraničí zachovávajú svoju slovenskú identitu, slovenský jazyk a slovenské tradície. Dominujúcou organizovanou kultúrnou aktivitou ostávajú folklórne súbory (FS). Uvádza to Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) v bilančnej správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom v zahraničí a podpore krajanských komunít v roku 2019.



Okrem už etablovaných folklórnych súborov, ako napríklad FS Kukabura z austrálskej Canberry, FS Domovina z kanadského Windsoru, FS Šarišan z amerického Detroitu či FS Morena z Londýna, a detských folklórnych súborov, ako napríklad Slniečko z Calgary, Sovička z Londýna či Margarétka z Paríža, zaregistroval ÚSŽZ aj vznik nového folklórneho telesa. "V belgickom Bruseli vznikol FS Ako doma a detský folklórny krúžok Rodinka," spresňujú predkladatelia správy.



Okrem folklórnych aktivít zvýrazňujú aj činnosť divadelnej zložky krajanov v Londýne, ktorá spracúva témy zo života migrujúcich Slovákov do západnej Európy, tiež literárnu činnosť britskej pobočky Spoločnosti pre vedu a kultúru. "V Toronte je to zasa recitačná súťaž Maroško a dramatické stvárňovanie slovenských zvykov a obyčají v podaní tamojších Slovákov. V Austrálii má dlhoročnú tradíciu organizovanie filmových festivalov s prezentáciou slovenskej filmovej tvorby," dodáva ÚSŽZ.



Na kultúrne aktivity išlo v roku 2019 najviac prostriedkov zo štátnych dotácií pre krajanské komunity. ÚSŽZ podporil 399 projektov v celkovej sume 648.796 eur. Najväčší počet podporených projektov sa týkal Slovákov zo Srbska, Maďarska, Českej republiky, Rumunska a Chorvátska. V prípade komunít Slovákov v zahraničí, ktorí netvoria autochtónnu národnostnú menšinu, sa najviac podporených kultúrnych aktivít týkalo krajanov v Kanade, Veľkej Británii, Francúzsku, Rakúsku a USA.