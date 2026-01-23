< sekcia Kultúra
V Liptovskom Hrádku otvorili výstavu venovanú Aničke Jurkovičovej
Autor TASR
Liptovský Hrádok 23. januára (TASR) - Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku otvorilo výstavu venovanú životu a dielu Aničky Jurkovičovej. Ako TASR informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková, výnimočná ženská osobnosť 19. storočia sa do národných dejín zapísala nielen ako prvá ochotnícka herečka na západnom Slovensku.
Výstava predstavuje Aničku Jurkovičovú prostredníctvom štyroch tematických blokov ako dcéru, herečku, manželku a matku. Každý z nich približuje inú etapu jej života a poukazuje na to, ako výrazne ovplyvnila nielen dejiny slovenského ochotníckeho divadla, ale aj formovanie národného povedomia.
Dôležitým medzníkom v jej živote bol rok 1841, keď v Sobotišti vznikol pod vedením jej otca Samuela Jurkoviča ochotnícky súbor Slovenské národné divadlo nitrianske, kde odohrala svoje prvé predstavenie a práve v tomto súbore stretla svojho budúceho manžela Jozefa Miloslava Hurbana.
„Anička Jurkovičová sa ako prvá žena odvážila vystúpiť na javisko spolu so štúrovskými študentmi a prevziať ženské divadelné postavy v období, keď verejné účinkovanie žien nebolo samozrejmosťou. Jej odhodlanie, talent a vnútorná sloboda z nej urobili priekopníčku slovenského ochotníckeho divadla,“ uviedol kurátor výstavy Dominik Zužo z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré výstavu zapožičalo.
Popri divadelnej činnosti sa Jurkovičová angažovala aj v národnostných otázkach. „Svojím zmýšľaním a osobnosťou zaujala významných národných dejateľov Jána Francisciho a Jozefa Miloslava Hurbana. Hoci obaja v nej našli spriaznenú dušu, jej životným partnerom sa napokon stal básnik, evanjelický farár a národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban,“ spresnil Zužo. V Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku bude výstava pre návštevníkov prístupná do 31. marca.
