V Liverpoole bude stáť socha Briana Epsteina, manažéra The Beatles

Liverpool 17. februára (TASR) - Socha slávneho manažéra britskej skupiny The Beatles Briana Epsteina v jeho rodnom meste Liverpool dostala stavebné povolenie.



Skulptúra tohto impresária bude stáť neďaleko bývalej predajne platní jeho rodiny na ulici Whitechapel, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Epstein objavil The Beatles, svojich liverpoolskych kompatriotov, v roku 1961, keď ich uvidel vystupovať v tamojšom nočnom podniku Cavern Club. Epsteinovi sa pripisuje aj to, že hudobníkom odporučil charakteristické obleky a účesy.



Epstein, ktorý bol židovského pôvodu, zomrel v roku 1967 ako 32-ročný následkom náhodného predávkovania sa sedatívami. Jeho smrť sa často spája s postupným rozkladom The Beatles; skupina sa rozišla o tri roky neskôr.



Na bronzovej soche v životnej veľkosti spolupracujú viacerí umelci vrátane Jane Robbinsonovej, ktorá je sesternicou exbeatla sira Paula McCartneyho.



Andy Edwards, ktorý pomáha pri výrobe sochy, uviedol, že znázornenie Epsteina v svižnej chôdzi je odkazom na jeho súsošie The Beatles na liverpoolskom nábreží Pier Head; to zobrazuje hviezdy v podobnom svetle.



Pripravovaná socha predstavuje Epsteina, ako vychádza zo svojho liverpoolskeho obchodu s platňami. Sochu slávnostne odhalia v tomto roku, presný termín ešte nie je známy.



Vlani v októbri sa začal nakrúcať životopisný film o Brianovi Epsteinovi s pracovným názvom Midas Man. Režisérmi sú Sara Sugarmanová a Jonas Akerlund. V hlavnej úlohe sa predstaví Jacob Fortune-Lloyd.