V Londýne vystavia slávnu basovú gitaru skupiny The Clash

Londýn 14. augusta (TASR) - Basová gitara, ktorú v roku 1979 na pódiu počas koncertu rozbil Paul Simonon z britskej punkrockovej skupiny The Clash, bude spolu s ďalšími desiatkami osobných predmetov viažucimi sa k tejto formácii čoskoro vystavená v Múzeu Londýna. Informovala o tom v stredu spravodajská televízia Sky News.



Basová gitara značky Fender Precision Bass, ktorú Simonon zničil v návale hnevu na predstavení v New Yorku, je všeobecne považovaná za jeden z najslávnejších hudobných nástrojov v histórii rocku. Čiernobiela fotografia, ktorá tento moment zachytáva, bola neskôr použitá na prednom obale tretieho albumu skupiny London Calling.



Predmetná fotografia je zároveň hodnotená ako najikonickejšia snímka rockovej kultúry všetkých čias.



Na avizovanej výstave si bude môcť verejnosť pozrieť viac než 100 osobných predmetov z archívu skupiny, ktorá bola na scéne v rokoch 1976-1986. Medzi sprístupnenými exponátmi bude i zápisník s rozpracovanými textami zosnulého frontmana skupiny Joea Strummera či paličky hráča na bicie nástroje Toppera Headona.



Simonon rozbil svoju basovú gitaru 21. septembra 1979 v newyorskom Palladiu, keď zistil, že fanúšikom nie je dovolené vstať zo svojich sedadiel. "Frustrovalo ma to až tak, že som zničil túto basovú gitaru. Nanešťastie, človek má sklon ničiť veci, ktoré miluje," uviedol v rozhovore z roku 2011 Simonon.



The Clash vo svojej tvorbe kombinovali prvky punkrocku, reggae, bluesu, funku a novej vlny. Platňa London Calling, ktorá im otvorila dvere do USA, sa zaoberá problematikou nezamestnanosti, užívania drog a rasového napätia.



"Táto výstava poskytne vzrušujúci pohľad na zriedka prístupné osobné predmety, ktoré rozprávajú príbeh o tom, čo London Calling znamenal a stále znamená pre celú jednu generáciu," uviedla kurátorka Múzea Londýna Beatrice Behlenová. Bezplatná výstava s názvom The Clash: London Calling potrvá od 15. novembra 2019 do jari 2020.