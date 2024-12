V Lučenci prezentujú ľudové kožuchy, v synagóge je výstava letectva

Lučenec 21. decembra (TASR) - Mestské múzeum v Lučenci ponúka návštevníkom počas vianočných prázdnin okrem stálych expozícií aj dve aktuálne výstavy. V priestoroch múzea môže verejnosť obdivovať ľudové kožuchy z regiónov Novohrad a Podpoľanie. V synagóge zas pokračuje interaktívna výstava venovaná letectvu a lietadlám. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.



Vo výstavnej sieni Mestského múzea Lučenec otvorili ešte koncom novembra výstavu venovanú kožušníkom a ich práci s názvom Kušnierske denníky, na ktorej múzeum spolupracovalo s etnografom Lukášom Jurčom z Hriňovej. "Ide o výstavu o tak trochu zabudnutých kožušníckych prácach a majstroch. Máme vystavené originálne kožuchy, ktoré vypracovali majstri z Novohradu a Podpoľania, niektoré sú viac ako 100-ročné," priblížila Moravčíková.



Výstava venovaná kožušníkom a ich výrobkom prezentuje vesty, kožuchy či kabáty. "Je tu jedna veľká bunda, ktorú vyrobil Michal Lukaj okolo roku 1915 v Strhároch. Jeden z najzaujímavejších je ženský svadobný kožuch z Turieho Poľa. Ide o bohato zdobený ornamentálny kožuch vyšívaný krivou ihlou," dodala Moravčíková.



Obyvatelia a návštevníci mesta môžu zavítať aj do lučeneckej synagógy, kde pokračuje edukatívna výstava venovaná letectvu a lietadlám. Návštevníkom prezentuje históriu aj súčasnosť letectva, vidieť tu možno modely vzducholode, lietadiel z prvej či druhej svetovej vojny, dopravných lietadiel či model jedného z najrýchlejších lietadiel v histórii lietania Lockheed SR-71 Blackbird.



"Súčasťou výstavy sú aj interaktívne prvky, kde si návštevníci vyskúšajú napríklad to, ako pilot zdvihne lietadlo. Veľkým lákadlom je gyroskop, ktorý slúži na nácvik pilotov na preťaženie," uviedla Moravčíková.



Na výstave v synagóge je predstavené aj lietadlo s názvom Minimax, ktoré bolo zostrojené v roku 1994. "Ide o jednomiestne ultraľahké lietadlo vyrobené v Novohrade. Lietadlo je dodnes funkčné a je schopné lietať aj v zime," priblížila Moravčíková. Lietadlo zostrojil konštruktér Ladislav Beer, lekár Karol Mičko na ňom reprezentoval Slovensko na prvých Majstrovstvách sveta ultraľahkých lietadiel.