< sekcia Kultúra
V máji si kiná užijú aj fanúšikovia hudby
Z kinosál Cinema City zaznejú hlasy ikonických interpretov, ako Billie Eilish či Iron Maiden.
Autor OTS
Bratislava 30. apríla (OTS) - Májové filmové premiéry budú opäť pestré. Prvé husle budú hrať horory v bohatom zastúpení. V novinke Hokum vás vydesí tajomná čarodejnica, Pasažier vás potrestá za zastavenie na ceste a v novinke Posadnutosť šialenú lásku nič nezlomí. Rodiny s deťmi potešia filmy Ovce na stope, Zvieracia farma aj animák Mrzutá rybka. Pokračovania sa dočká univerzum Star Wars s novinkou Mandalorian a Grogu a druhá časť pribudne aj k filmu Mortal Kombat. Máj uzavrie pohodová komédia od Jana Svěráka Pět Švestek. Okrem filmových noviniek sa môžete tešiť na hudobný dokument o kapele Iron Maiden aj na koncertný film z turné Billie Eilish, ktorý vznikol pod taktovkou režiséra Jamesa Camerona.
Májové premiéry vám v Cinema City „zachutia" ešte viac, ak k nim pridáte špeciality zo Cinema Bistro v Cinema City Aupark.
„Cez fotografie som skúmala svoje lásky, cez fotografie príbehu som hľadala môj vzťah k deťom, cez fotografie som sa zabávala a cez fotografie som hľadala samu seba.” Film MILOTA je citlivou sondou do najintímnejších sfér osobného života umelkyne – fotografky Miloty Havránkovej, spojenou s odhaľovaním jej umeleckej identity, vyhraneného postoja voči politickej klíme a umeleckej tvorbe 60. a 70. rokov, koexistencii s mladými umelcami a predovšetkým je o silnej a jedinečnej väzbe k rodine, ktorá bola pre Havránkovú veľkou inšpiráciou v detstve a ktorá ju inšpiruje v dospelosti až do dnešných dní. Dokument MILOTA v kinách Cinema City od 1. mája.
Ona zmenila hudbu. On zmenil film. Speváčka Billie Eilish a režisér James Cameron spojili sily, aby vytvorili nezabudnuteľný koncertný zážitok, na ktorý môžete vyraziť do kina. Koncertný film BILLIE EILISH – HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR vznikol počas speváčkinho beznádejne vypredaného rovnomenného turné. Vzhľadom na to, že sa o jeho réžiu postaral génius a inovátor James Cameron, nepôsobia vyhlásenia o divácky nezabudnuteľnom a pohlcujúcom zážitku nijako prehnane. K naplneniu Cameronových zámerov by malo výrazne prispieť 3D vyhotovenie, v ktorom by sa mal film optimálne premietať. Turné Billie Eilish s rovnomenným názvom, ktoré prebiehalo v rokoch 2024 a 2025, zaznamenalo obrovský komerčný úspech a prepísalo niekoľko rekordov v návštevnosti. Predalo sa približne 1,51 milióna lístkov z 88 koncertov, pražská O2 aréna prekonala rekord v návštevnosti na jedno podujatie, na jej koncert prišlo viac ako 20 000 divákov. Dobrá správa je, že do kín sa ich zmestí ešte viac. Príďte sa o tom presvedčiť do kín Cinema City už 7. mája.
Po smrti svojich rodičov sa spisovateľ Ohm Bauman uchýli do odľahlého hostinca na írskom vidieku, aby sa vyrovnal s minulosťou a v tichu rozptýlil ich popol. Tu sa dozvedá znepokojivé príbehy o čarodejnici, ktorá údajne obýva svadobnú suitu – izbu, do ktorej sa nevstupuje. Nočné vízie, nevysvetliteľné javy a náhle zmiznutie ho vtiahnu do temnej legendy, ktorá je oveľa bližšie, než si myslí. Horor HOKUM prichádza do kín Cinema City už 7. mája
Pokračovanie filmovej adaptácie populárnej bojovej hry je späť. Obľúbení bojovníci, ku ktorým sa teraz pripája aj samotný Johnny Cage (Karl Urban), sa opäť postavia proti sebe v ultimátnom turnaji Mortal Kombat. Ich cieľom je poraziť temnú nadvládu Shao Kahna, ktorá ohrozuje samotnú existenciu Pozemskej ríše. Čakajú ich však ešte neúprosnejšie súboje, nové arény a brutálne fatality. Vychutnajte si novinku MORTAL KOMBAT II v kinách Cinema City od 7. mája aj v obľúbenej kinosále 4DX.
Pastier George (Hugh Jackman) má nadovšetko rád svoje ovčie stádo. Na dobrú noc im dokonca číta knihy - no nejde o žiadne rozprávky, ale detektívne príbehy. Jedného dňa sa na farme odohrá tajomný zločin, ktorého obeťou sa stane samotný George a jeho ovečkám je jasné, že pri riešení tohto prípadu sa nemôžu spoliehať na neschopného miestneho policajta. Ovčí detektívi tak berú veci do vlastných rúk a s humorom im vlastným sú odhodlaní odhaliť aj poslednú záhadu, ktorú im ich pastier zanechal. Pridajte sa k ovčiemu dobrodružstvu aj vy. Film OVCE NA STOPE už 7. mája v kinách Cinema City.
Pred päťdesiatimi rokmi začínali hrať v krčmách východného Londýna a postupne sa prepracovali na najväčšie svetové pódiá. Na nich sa udržali dodnes. Kapela Iron Maiden právom patrí medzi najväčšie legendy heavy metalu s miliónmi fanúšikov po celom svete. Tvorcovia dokumentu IRON MAIDEN: BURNING AMBITION získali prístup k obrovskému množstvu archívnych materiálov, z ktorých vytvorili film, ktorého zhliadnutie je povinnosťou pre všetkých, ktorí ich majú radi. Sprievodcami minulosťou a súčasnosťou kapely sú v ňom tí najkompetentnejší, teda jej bývalí a súčasní členovia, ale aj slávni fanúšikovia ako herec Javier Bardem alebo Lars Ulrich (Metallica), Tom Morello (Rage Against the Machine), Scott Ian (Anthrax) a ďalší. Nebol by to však správny hudobný dokument, keby v ňom nebolo aj veľa hudby. Dobrej, tvrdej, metalovej. Vo filme zaznie väčšina skladieb, ktoré sú pre kapelu kľúčové, a tvorcovia nezabudli ani na slávneho maskota kapely Eddieho v originálnych animovaných sekvenciách. Užite si hudobný dokument aj vy v kinách Cinema City už 14. mája.
Film Zvieracia farma spracováva klasickú satirickú alegorickú bájku Georgea Orwella o revolúcii na poľnohospodárskej farme, kde sa zvieratá vzbúria, vyženú všetkých ľudí a ďalej ju vedú samy. Zdá sa, že pre nich konečne nastal krásny čas naplnený slobodou, rovnosťou a spravodlivosťou. Túto novú príležitosť však niektoré zvieratá dokážu zneužiť. Pôvodne osloboditeľská revolúcia proti tyranii sa tak postupne mení na úplne nový systém, ktorý je založený na útlaku. Pravda sa prepisuje, spoločné ideály miznú pod tlakom vynútenej poslušnosti. Nastupuje poriadok postavený na manipulácii, propagande a predovšetkým strachu. Dokáže sa tomu niekto postaviť? Nadčasový príbeh ZVIERACIA FARMA príde v animovanom šate do kín Cinema City už 14. mája.
Mladý pár, ktorý očakáva narodenie potomka, chce predtým, než budú traja, zažiť ešte jedno poriadne dobrodružstvo. Požičajú si karavan a vyrazia na bezstarostnú jazdu po americkom vidieku. Pohoda trvá do okamihu, kým uprostred noci neuvidia čerstvú haváriu a nezastavia, aby jej účastníkom pomohli. Chlapcovi za volantom už pomôcť nedokážu. Na mieste nehody sa však nachádza ešte niečo zlovestné. V kempe, kde strávia nasledujúcu noc, im vyrozprávajú legendu o Pasažierovi – desivom prízraku, ktorý terorizuje tých, čo zastavili. Podľa legendy takíto nešťastníci nemajú šancu a čaká ich posledných pár chvíľ či dní života. Bolo by ľahké hodiť to za hlavu, keby sa im smola nezačala lepiť na päty, keby sa opakujúce sa desivé vízie dali nejako racionálne vysvetliť a keby blízkosť smrti nebola priam hmatateľná. Horor PASAŽIER v kinách Cinema City od 21. mája.
V novom pokračovaní legendárnej ságy „Star Wars: Mandalorian a Grogu“ od filmového štúdia Lucasfilm sa hrdinský Mandalorian a malý Grogu vydávajú na svoju doteraz najnapínavejšiu misiu. Zlé impérium padlo a jeho bojovníci zostali roztrúsení po celej galaxii. Novo vzniknutá republika sa snaží chrániť všetko, za čo povstalci bojovali, a preto si na pomoc prizvala legendárneho mandalorianskeho lovca odmien Dina Djarina (Pedro Pascal) a jeho mladého učňa Groga. Film STAR WARS: MANDALORIAN A GROGU režíroval Jon Favreau a hrajú v ňom okrem iných Pedro Pascal a Sigourney Weaver. Do kín Cinema City zuavíta už 21. mája.
Hlboko v oceáne, v tichom podmorskom svete, si pán Ryba starostlivo stráži svoj pokoj. Keď mu však nečakané stretnutie s energickým dráčikom Pipou obráti život naruby, vydáva sa na dobrodružnú cestu naprieč farebným oceánom. Pri hľadaní zázračnej rybky, ktorá plní priania, postupne zisťuje, že zmeny nemusia byť hrozbou, ale naopak, šancou. Animák MRZUTÁ RYBKA je veselý príbeh o priateľstve, odvahe a radosti zo života. Užite si ho s celou rodinou v kinách Cinema City už 28. mája.
Režisér Jan Svěrák v komédii Pět švestek predstaví partiu priateľov, ktorí sa rozhodnú vziať život ešte raz do vlastných rúk. V komédii sa dve rebelujúce starenky a traja starčekovia vydajú na more bez dozoru dospelých. Vo filme sa okrem hlavnej hrdinky v podaní Lenky Termerovej predstavia aj ďalšie výrazné herecké osobnosti: Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Česká komédia PĚT ŠVESTEK prichádza do kín Cinema City už 28. mája.
Želali ste si niekedy, aby vás nejaký človek miloval najviac na svete? Bear (Michael Johnston) je obyčajný mladý chalan, ktorého láska ku kolegyni Nikki (Inde Navarrette) je rovnako intenzívna ako jeho plachosť a neschopnosť pozvať ju na rande. Bear si v pochybnom starožitníctve kúpi pofidérnu hračku, ktorá mu podľa návodu môže splniť jedno želanie. Mladík o tom svojom nemusí dlho premýšľať. Chce, aby ho Nikki milovala. Výsledok sa dostaví prakticky okamžite. Nikki je do Beara zamilovaná - vášnivo a šialene. Až tak šialene, že je to nebezpečné a Bearovi to začne prekážať. Čím viac mu to prekáža, tým chladnejšie sú jeho city voči Nikki. Ale Nikki je doňho stále blázon. A ako blázon sa pre všetku tú milostnú nerovnováhu začína aj správať. Mierne vydesený Bear by rád svoje želanie reklamoval, no kúzlo želania môže ukončiť iba smrť, najlepšie tá jeho. Horor POSADNUTOSŤ v kinách Cinema City od 28. mája.
